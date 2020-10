Hoa

Hoa est un jeu d'aventure et de plateforme développé par le tout petit studio vietnamien Skrollcat Studio, composé uniquement de deux personnes. Signifiant "Fleur" dans la langue de ses développeurs, le titre inspiré de l'esprit Ghibli porte bien son nom puisqu'il se présente comme une aventure relativement apaisante et en communion avec la nature, à l'opposé d'autres créations du genre plus riches en affrontements ou au rythme plus soutenu.