Tears of Themis : miHoYo (Genshin Impact) annonce la bêta fermée de son prochain titre

Tears of Themis est le prochain titre du studio chinois miHoYo que l’on connait surtout pour Genshin Impact en ce moment. Il s’agit d’un jeu mêlant enquête et romance, un cocktail qui peut faire des étincelles et qui sortira sur iOS et Android.

Ace Attorney avec des beaux gosses

Si l’on devait résumer Tears of Themis au vu de sa description et des images, ce serait un Ace Attorney où tous les personnages sont des beaux gosses (même Paul Defès et Dick Tektiv) issus d’un jeu de drague japonais du genre harem inversé. Le but sera en effet de résoudre différent crime dans la ville de Stellis en incarnant une jeune avocate qui a soif de justice et de vérité, sans oublier qu’elle est célibataire.

Elle sera épaulée par plusieurs personnages masculins ayant chacun des compétences propres (détective, psychanalyste…) : Luke Pearce, Marius von Hagen, Vyn Richter et Arten Wing. C’est aussi là qu’intervient ce côté romance puisqu’en plus des investigations sur les scènes de crime, l’analyse d’indices et cuisiner des suspects, notre héroïne pourra développer des relations plus intimes avec ses collègues.

Alors qu’il est déjà disponible en Chine, miHoYo compte sortir Tears of Themis dans le monde entier cette année sur iOS et Android, mais vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta fermée qui débutera le 8 mai prochain. Attention toutefois, les textes ne sont disponibles qu’en anglais, chinois, coréen et japonais.