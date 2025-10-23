Petit Planet : HoYoverse (Genshin Impact) va lancer une bêta fermée de son jeu à la Animal Crossing en novembre
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme s’il n’avait pas assez de projets sur les bras, HoYoverse se lance maintenant sur le marché des Animal-Crossing-like avec Petit Planet, un jeu cozy dans lequel vous devrez gérer votre propre planète et voyager à travers la galaxie pour y visiter celles de vos amis. Un titre qui a toutes les chances de cartonner grâce à la puissance marketing de HoYoverse, encore faut-il qu’il soit réussi. Et pour cela, l’entreprise veut lancer une bêta fermée qui va aider à voir les points à corriger d’urgence avant de penser au lancement.
Les inscriptions sont déjà ouvertes
Avec son « Coziness Test », Petit Planet va vous laisser découvrir son HUB principal dans lequel vous retrouverez tous vos amis, que ce soit pour vous détendre autour d’un café ou pour participer à des mini-jeux, comme des jeux de rythme. Ce n’est là qu’un léger aperçu de ce que le jeu pourra offrir dans sa version complète, mais HoYoverse semble décidé à d’abord tester les fonctionnalités sociale de son jeu avec cette bêta.
Cela prendra la forme d’une bêta fermée, qui sera accessible dès le 7 novembre prochain et qui sera uniquement disponible sur PC ainsi que sur les plateformes iOS. Qui dit bêta fermée dit également inscriptions, et vous devrez ainsi remplir le formulaire sur le site officiel du jeu, en connectant votre compte HoYoverse. Il ne vous restera plus qu’à croiser les doigts pour être sélectionné.
Petit Planet n’a pas encore de date de sortie définitive.
Cet article peut contenir des liens affiliés