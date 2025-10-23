Petit Planet : HoYoverse (Genshin Impact) va lancer une bêta fermée de son jeu à la Animal Crossing en novembre

Les inscriptions sont déjà ouvertes

Avec son « Coziness Test », Petit Planet va vous laisser découvrir son HUB principal dans lequel vous retrouverez tous vos amis, que ce soit pour vous détendre autour d’un café ou pour participer à des mini-jeux, comme des jeux de rythme. Ce n’est là qu’un léger aperçu de ce que le jeu pourra offrir dans sa version complète, mais HoYoverse semble décidé à d’abord tester les fonctionnalités sociale de son jeu avec cette bêta.

Cela prendra la forme d’une bêta fermée, qui sera accessible dès le 7 novembre prochain et qui sera uniquement disponible sur PC ainsi que sur les plateformes iOS. Qui dit bêta fermée dit également inscriptions, et vous devrez ainsi remplir le formulaire sur le site officiel du jeu, en connectant votre compte HoYoverse. Il ne vous restera plus qu’à croiser les doigts pour être sélectionné.

Petit Planet n’a pas encore de date de sortie définitive.