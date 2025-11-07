Petit Planet : Le jeu façon Animal Crossing de HoYoverse entre en bêta fermée, une nouvelle vidéo a été publiée
Avec Petit Planet, HoYoverse va s’aventurer dans un genre qu’il ne maitrise pas encore totalement, mais il a au moins un bon exemple sur lequel s’appuyer : Animal Crossing. Difficile de nier l’évidence ici tant la ressemblance avec le jeu de Nintendo est frappante, même si le studio chinois compte apporter sa touche personnelle bien à lui. Pour le découvrir, une bêta fermée est maintenant disponible, et une nouvelle vidéo a été publiée pour nous présenter quelques images de ce nouveau free-to-play.
Gérez votre petit monde rien qu’à vous et partez explorer celui des autres
Cette nouvelle vidéo nous montre rapidement comment Petit Planet va nous laisser gérer… eh bien… notre petite planète. Des tas d’options de personnalisation seront ici au programme, avec un aspect communautaire très poussé, rempli de mini-jeux à effectuer entre amis, notamment des mini-jeux de musique (avec des notes que tout le monde reconnaitra).
C’est d’ailleurs sur cet aspect multijoueur que la bêta fermée s’attarde, étant donné que HoYoverse veut tester quelques fonctionnalités avant de pouvoir proposer le jeu complet au public. Vous pouvez encore participer à cette bêta en vous inscrivant sur le site officiel du jeu, puis en attendant de voir si vous pourrez faire partie des heureux élus ou non.
Petit Planet n’a pas encore de date de sortie définitive. Le jeu est prévu sur PC et mobiles, avant peut-être d’autres versions consoles.
