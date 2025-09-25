HoYoverse (Genshin Impact) se paye son propre Animal Crossing avec Petit Planet, annoncé en vidéo

Le futur carton de HoYoverse

Entre Pokémon: Pokopia, Palworld: Palfarm et maintenant Petit Planet, tout le monde veut son Animal Crossing. Celui de HoYoverse aura la particularité d’être free-to-play et prend une dimension un peu plus « cosmique » que les autres jeux du marché. On devra ici prendre soin de sa propre planète avant d’aller connecter d’autres étoiles à la nôtre pour former une véritable galaxie. On y croisera évidemment des tas de créatures trop mignonnes, tandis que chaque planète pourra être très différente selon les goûts et les envies.

Puisqu’il est question d’un jeu de simulation de vie, on retrouvera tous les éléments propres au genre, à savoir de la pêche, de la cuisine, du craft ou encore des plantations à s’occuper.

Plein de voisins viendront embellir votre journée, et vous pourrez vous lier d’amitié avec eux en effectuant plusieurs activités. En plus d’autres endroits que votre planète à explorer, vous pourrez aussi retrouver d’autres joueurs via un HUB commun, qui aider à organiser des événements communautaires. On est donc sur une proposition qui aura un peu plus d’aspects multijoueurs que le jeu de Nintendo.

Petit Planet est pour le moment confirmé sur mobiles sur PC, mais HoYoverse indique que d’autres plateformes seront également concernées. Selon nos informations, il devrait s’agir des consoles Nintendo, potentiellement la Switch 2. Pas encore de date de sortie pour ce projet, mais une bêta fermée aura bientôt lieu. Pour avoir une chance d’y participer, rendez-vous sur le site officiel du jeu.