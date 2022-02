Horizon Forbidden West a droit à son premier patch majeur avec la version 1.05

Horizon Forbidden West a peut-être souvent été mis en avant grâce à sa plastique bluffante, mais lors de sa sortie la semaine dernière, le jeu comportait encore de nombreux bugs qui ont pu gâcher l’expérience de certains, comme on le soulignait dans notre test. Guerilla Games en a bien conscience et travaille activement sur la résolution de ces soucis, et vient de publier le patch 1.05 pour le jeu, qui corrige déjà quelques problèmes.

Un premier patch salvateur ?

Le studio a mis en ligne ce patch 1.05 qui permet d’abord de corriger quelques soucis en provenance de certaines quêtes qui pouvaient stopper la progression, que ce soit dans les quêtes principales ou annexes, avec des personnages qui étaient bloqués ou des événements qui ne s’enclenchaient pas correctement.

Certaines activités ont également eu droit à un peu plus de soin, mais ce sont surtout des améliorations graphiques qui sont au cœur de patch 1.05, avec, par exemple, la correction du regard d’Aloy et de certains PNJ lors de cinématiques, qui ne regardaient pas au bon endroit. Le patch note complet est disponible sur Reddit.

Mais Guerrilla Games sait que d’autres problèmes sont en cours, comme des soucis de saturation de l’écran en bougeant la caméra, ou encore des temps de chargement infinis. L’équipe dit en être conscient et travaille déjà dessus pour des corrections à venir dans des futurs patchs.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.