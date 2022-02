Horizon Forbidden West arrive enfin le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Cinq ans après ses premières aventures, Aloy revient pour explorer l’Ouest prohibé, une région que l’on nous présentait comme beaucoup plus dangereuse dans Zero Dawn. Et effectivement, la menace sera un peu plus grande qu’une simple mise à jour 1.1 des robots habituels.

C’est pour cela que nous vous avons préparé cette page qui regroupe tous nos astuces et conseils mais aussi une Foire aux Questions pour vous apporter les réponses à vos éventuelles interrogations avant d’acheter ou non le jeu.

Guide Horizon Forbidden West

Vous pourrez retrouver ici tous les articles liés à la progression dans Horizon Forbidden West mais aussi des conseils ou tutoriels. Cette section sera régulièrement mise à jour dès la sortie du jeu afin d’y retrouver la totalité de nos guides et astuces liés au jeu.

Liste complète des trophées (en cours)

Soluce complète des quêtes principales (en cours)

Soluce complète des quêtes annexes et activités diverses (en cours)

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici la liste des questions les plus fréquemment posées à propos d’Horizon Forbidden West, accompagnées bien évidemment de leurs réponses.

Qu’est-ce que Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West est un jeu d’action-aventure en monde ouvert avec quelques éléments RPG et d’infiltration comme on en retrouve souvent dans ce genre de titre. On y suit les aventures d’Aloy dans un future post-apocalyptique où les machines ont pris le dessus et les humains sont revenus au stade de tribus se méfiant de toute technologie.

De son côté, Aloy est plus ouverte à la technologie et l’utilise à son avantage, notamment pour prendre le contrôle de certaines machines et s’en servir comme montures ou lors des affrontements contre ses ennemis humains ou robotiques. Le système de combat lui permet d’attaquer au corps à corps avec sa lance par exemple, ou à distance avec son arc mais il est souvent également possible d’adopter un style plus infiltration.

Toujours un peu mise à l’écart, elle explore le monde redevenu sauvage, à la recherche de ressources et de moyens d’aider l’humanité, tout en affrontant les différentes menaces qui se dressent sur son chemin. Et elles sont plus nombreuses que jamais dans ce nouvel épisode, avec par exemple l’étrange phénomène météorologique qui corrompt tout sur son passage.

Quand et où sort Horizon Forbidden West ?

La sortie d’Horizon Forbidden West a lieu le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Où se déroule Horizon Forbidden West ?

On reste aux États-Unis avec cet Horizon Forbidden West qui comme son nom l’indique nous fait voyager vers l’ouest. Ainsi le monde ouvert du jeu couvre la Californie, le Nevada et l’Utah, là où Zero Dawn et son extension permettaient d’explorer le Colorado, le Wyoming et l’Utah.

Quand se déroule Horizon Forbidden West ?

De manière générale, la saga Horizon se déroule au 31ème siècle, soit environ 1000 ans après la chute de l’humanité et l’organisation des éventuels survivants en tribus. Et plus concrètement, Horizon Forbidden West retrouve Aloy six mois après la fin de Zero Dawn.

Faut-il avoir joué au premier épisode avant de lancer Horizon Forbidden West ?

Même si l’on suppose qu’Horizon Forbidden West en fait assez pour apporter assez de contexte aux néophytes, il nous semble que bien connaître Zero Dawn permet de mieux saisir le personnage d’Aloy puisqu’on voit son enfance ainsi que ses difficiles relations avec les autres êtres humains. Et le jeu apporte aussi de nombreuses explications sur le passé et ce qui a provoqué ce présent.

Quelles sont les nouveautés d’Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West est une suite donc cela veut forcément dire un monde inédit plus vaste que le précédent, encore plus d’ennemis, un système de combat amélioré, de nouvelles armes et du craft approfondi pour que ses effets se fassent mieux ressentir. Aloy peut aussi avoir des Sursauts de bravoure, il s’agit de 12 super attaques qui ont chacune trois niveaux différents.

Il faut aussi noter des changements au niveau de la mobilité. En plus de nouvelles montures, l’escalade est plus libre et Aloy a de nouveaux outils pour se déplacer tels que l’Attracteur pour booster ses sauts ou interagir avec l’environnement mais aussi l’Ailegide qui sert de planeur. Sans oublier qu’Aloy a aussi désormais un masque de plongée pour explorer les profondeurs.

Du côté des ennemis, le plus gros changement vient du fait que notre héroïne n’est plus la seule à pouvoir manipuler les robots. Certains de ses adversaires humains peuvent eux-aussi collaborer avec les machines pour les utiliser lors des combats et même les bricoler pour leur apporter des ajouts que l’on ne trouve pas en temps normal.

Est-ce qu’Horizon Forbidden West propose du multijoueur ?

Malgré certaines anciennes rumeurs basées sur des offres d’emploi de Guerrilla Games, Horizon Forbidden West ne propose que du solo et pas la moindre fonction multijoueur.

Est-ce qu’Horizon Forbidden West sortira sur PC ?

Officiellement, Horizon Forbidden West n’est pas prévu sur PC pour l’instant. Mais il faut avouer qu’avec la nouvelle politique de Sony en ce qui concerne ses portages, il ne serait pas très étonnant de le voir arriver un jour sur cette plateforme, comme le premier épisode. Cependant, il faudra probablement s’avérer patient puisque le constructeur préfère attendre plusieurs années pour ne pas parasiter les ventes de jeux sur ses propres consoles.

Quelles sont les différences entre les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 d’Horizon Forbidden West ?

Les deux versions d’Horizon Forbidden West ont été développées en parallèle pour que les joueurs et les joueuses PS4 ne se retrouvent pas avec un simple portage downgrade. L’équipe dit d’ailleurs que son expérience sur le premier épisode lui a permis de savoir comment mettre à jour son moteur Decima pour faire encore mieux sur PS4.

La console la plus récente a tout de même droit à un peu plus de détails ainsi qu’un rendu amélioré sous l’eau, notamment au niveau des vagues. Et le système d’éclairage des cinématiques n’est présent en jeu que sur la version PS5. On retrouve aussi les changements habituels, le SSD pour des voyages rapides quasi-instantanés, l’audio 3D mais les gâchettes adaptatives ou le retour haptique de la DualSense.

Par ailleurs, la version PS5 nous permet de choisir entre un mode Graphismes qui propose de la 4K HDR et un mode Performances qui baisse la résolution pour proposer un framerate de 60 images par secondes.

Est-ce qu’il est possible de mettre à niveau Horizon Forbidden West vers la version PS5 ?

Après plusieurs changements d’avis de la part de Sony à ce sujet, on peut confirmer que oui, il est bien possible de mettre à niveau sa version PS4 d’Horizon Forbidden West vers une version PS5, et ce gratuitement.

Est-ce que Horizon Forbidden West a un New Game Plus ?

Officiellement, et pour l’instant, Horizon Forbidden West ne semble pas avoir de New Game Plus (ou Nouvelle Partie Plus). Sony et Guerrilla Games ne l’ont pas prévu au lancement et il n’y a pas de New Game Plus disponible. Cependant, il y a fort à parier que cette fonctionnalité arrive plus tard avec une mise à jour, comme ce fût le cas sur le premier Horizon.

Quelles sont les différentes éditions d’Horizon Forbidden West ?

En plus du jeu de base seul, on retrouve pas moins de quatre éditions différentes pour Horizon Forbidden West.

L’édition spéciale

Pour 79,99€ sur PS4 ou 89,99€ sur PS5, l’édition spéciale contient :

le disque du jeu

le steelbook

le mini art-book

la bande-son au format numérique

L’édition numérique Deluxe

Pour 89,99€, l’édition numérique Deluxe contient :

les versions PS4 et PS5 du jeu

le mini art-book, la bande-son et le comics au format numérique

un pack de ressources bonus

une pose et des peintures de visage spéciaux pour le mode Photo

une pièce Galop-griffe Alpha pour le mini-jeu Attakth

la tenue et l’arc court Mastodonte carja élite

la tenue et la fronde Foudre nora élite

L’édition collector

Pour 199,99€, l’édition collector contient :

un code de téléchargement donnant accès aux versions PS4 et PS5 du jeu

le steelbook

les figurines d’Aloy et du Frappe-défense (à monter soi-même)

le mini art-book

la bande-son et le comics au format numérique

un pack de ressources bonus

une pose et des peintures de visage spéciaux pour le mode Photo

une pièce Galop-griffe Alpha pour le mini-jeu Attakth

la tenue et l’arc court Mastodonte Carja élite

la tenue et la fronde Foudre Nora élite

L’édition Regalla

Pour 269,99€, l’édition Regalla contient :

un code de téléchargement donnant accès aux versions PS4 et PS5 du jeu

le steelbook

les figurines d’Aloy et du Frappe-défense Regalla avec les guerriers Tenahths(à monter soi-même)

le mini art-book

la bande-son et le comics au format numérique

une réplique du Focus et son support

des répliques des pièces Galop-griffe et Aile-d’hélion du mini-jeu Attakth

une carte en toile

deux cartes stylisées

un pack de ressources bonus

des poses et des peintures de visage spéciaux pour le mode Photo

une pièce Galop-griffe Alpha pour le mini-jeu Attakth

la tenue et l’arc court Mastodonte Carja élite

la tenue et la fronde Foudre Nora élite

Quel est le bonus de précommande d’Horizon Forbidden West ?

Sans compter les éventuels goodies spécifiques à certains revendeurs, précommander Horizon Forbidden West où que ce soit donne logiquement droit aux bonus cosmétiques suivants :

Tenue Héritage nora

Lance Héritage nora

Trailer de gameplay

En bref

Horizon Forbidden West

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Développeur : Guerrilla Games

: Guerrilla Games Genre : Action-aventure

: Action-aventure Prix : 69,99€ / 79,99€ selon la plateforme

: 69,99€ / 79,99€ selon la plateforme Consoles : PlayStation 4 – PlayStation 5

: PlayStation 4 – PlayStation 5 Date de sortie : 18 février 2022

: 18 février 2022 PEGI 16

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu et son actualité, vous pouvez aussi consulter notre fiche d’Horizon Forbidden West où vous retrouverez toutes les dernières informations sur les mises à jour et les DLC par exemple.