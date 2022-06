Accueil » Actualités » HoYoverse fera le show avec Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero au Summer Game Fest

Double ration de HoYoverse cette semaine lors du Summer Game Fest. Tandis que Genshin Impact continue tranquillement son bonhomme de chemin, le studio chinois prépare actuellement la sortie de deux nouveaux jeux déjà annoncés, à savoir Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero. Geoff Keighley est visiblement fan du travail de ces équipes, puisque les deux titres seront présents sur scène lors de la cérémonie du Summer Game Fest qui aura lieu demain.

Une soirée sous le signe du gacha

Getting ready for Zenless Zone Zero @ZZZ_EN joining #SummerGameFest on Thursday to reveal more of this fast-paced, stylish urban fantasy theme Action RPG from HoYoverse! Watch the livestream reveal at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWF4nN pic.twitter.com/ibDdtFXWXC — Summer Game Fest – Live Tomorrow (@summergamefest) June 8, 2022

C’est sur le compte Twitter du Summer Game Fest que l’on apprend que les deux jeux auront droit à des présentations exclusives durant le show, sans préciser exactement ce à quoi l’on aura droit. S’il semble être un peu tôt pour avoir une date de sortie pour Zenless Zone Zero, à moins d’annoncer une bêta ouverte et des versions consoles), on espère que Honkai: Star Rail précisera enfin sa sortie, puisque ce dernier a justement déjà eu droit à des bêtas.

Pour rappel, Honkai: Star Rail est un gacha free-to-play qui se déroule dans une univers futuriste et qui prend la forme d’un RPG, avec de l’exploration et des combats au tour par tour. Zenless Zone Zero est quant à lui bien plus porté sur l’action, avec un style visuel plus urbain et plus décomplexé.

On est pas non plus à l’abri de revoir Genshin Impact durant le show, même si l’on imagine que ça ne sera que le temps d’une simple pub, étant donné que la dernière mise à jour du jeu est encore récente.