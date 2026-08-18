Devolver annonce Hyperdrop, un roguelite hypnotique basé sur le pachinko

Dans la famille « Une p’tite der », voici Hyperdrop

Le titre est un peu facile puisque c’est littéralement ce sur quoi insiste la com’ du jeu, mais c’est bien dans ce genre de spirale addictive que veut nous emmener Hyperdrop: A Pachinko Roguelite. Quant au principe, eh bien le nom du jeu est assez explicite, et la tentation frappe déjà à notre porte à la vue du trailer d’annonce.

La base du gameplay de Hyperdrop: A Pachinko Roguelite se veut donc des plus simples : on lâche une ou plusieurs billes et on regarde ce qu’il se passe à mesure qu’elles descendent en rebondissant sur les chevilles, puis on observe les points s’accumuler. Bien évidemment, tout le fun de l’expérience consiste à exploiter tout un tas d’éléments destinés à rajouter du piquant. Car plus on avance, plus il faudra réaliser des scores élevés, sans parler des boss qui viendront nous donner du fil à retordre.

Pour commencer, les billes pourront être améliorées, en doublant de taille, en accentuant leurs rebonds ou bien en les rendant collantes. Des billes uniques seront également de la partie avec propriétés bien spéciales liées à leur forme et à leur matériau.

Ensuite, votre planche de pachinko elle-même fait l’objet d’améliorations. Des chevilles qui font remonter d’un coup vos billes, qui déclenchent des explosions ou encore qui altèrent la gravité, il existe pas mal de possibilités pour considérablement transformer un simple lancer en réaction en chaîne optimisé par leur placement judicieux sur le plateau.

Enfin, roguelite oblige, la fin d’une run entraîne rapidement le début d’une nouvelle en tenant compte des bonus acquis de manière permanente et de votre expérience accumulée. Tout se déroulera dans une ambiance électro éclairée de néons et autres formes hypnotiques pour assurer des sessions agréables.

Hyperdrop: A Pachinko Roguelite s’annonce pour 2027, uniquement sur PC (via Steam), et une démo est d’ores et déjà disponible.