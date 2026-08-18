Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions

Une confirmation à la Gamescom ?

Ce n’est pas d’aujourd’hui que des fuites suggèrent un portage de Diablo IV sur la console hybride de Nintendo, mais on peut presque désormais considérer la chose comme officieuse si l’on se tourne vers billbil-kun et les informations qu’il rapporte chez Dealabs.

Très fiable de réputation, il nous indique que l’action-RPG de Blizzard sortira le 15 septembre sur Switch 2 dans une Collection Age of Hatred incluant les deux extensions majeures que le jeu a accueilli depuis sa sortie. Une annonce à la Gamescom s’inscrirait parfaitement dans le timing, au même titre que les précommandes qui débuteront le 12 septembre, soit en pleine BlizzCon. Une affaire bien ficelée.

Enfin, Diablo IV et sa Collection Age of Hatred sur Switch 2 sera proposée à 69,99 € avec la mauvaise surprise non pas d’une Game Key Card, mais carrément d’un code dans la boîte. Il n’y a plus qu’à attendre la confirmation de la part de Blizzard.