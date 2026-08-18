Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions

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Malgré une sortie en demi-teinte pour le public, Diablo IV profite d’un suivi tel qu’il a permis à Blizzard de terminer une deuxième année de croissance consécutive, atténuant par extension et à son échelle les résultats globaux moins fameux de Xbox. Un regain de santé pour le jeu dont est notamment responsable « Lord of Hatred », sa deuxième extension, et qui devrait se perpétuer avec la perspective d’une sortie prochaine sur Switch 2.

Diablo IV // Source : Blizzard

Une confirmation à la Gamescom ?

Ce n’est pas d’aujourd’hui que des fuites suggèrent un portage de Diablo IV sur la console hybride de Nintendo, mais on peut presque désormais considérer la chose comme officieuse si l’on se tourne vers billbil-kun et les informations qu’il rapporte chez Dealabs.

Très fiable de réputation, il nous indique que l’action-RPG de Blizzard sortira le 15 septembre sur Switch 2 dans une Collection Age of Hatred incluant les deux extensions majeures que le jeu a accueilli depuis sa sortie. Une annonce à la Gamescom s’inscrirait parfaitement dans le timing, au même titre que les précommandes qui débuteront le 12 septembre, soit en pleine BlizzCon. Une affaire bien ficelée.

Enfin, Diablo IV et sa Collection Age of Hatred sur Switch 2 sera proposée à 69,99 € avec la mauvaise surprise non pas d’une Game Key Card, mais carrément d’un code dans la boîte. Il n’y a plus qu’à attendre la confirmation de la part de Blizzard.

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Jaquette de Diablo IV
Diablo IV
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Date de sortie : 06/06/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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