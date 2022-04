Honkai Star Rail : Le prochain jeu miHoYo (Genshin Impact) va bientôt démarrer sa deuxième bêta

Genshin Impact a beau attirer tous les regards en ce moment, le studio miHoYo est actuellement à l’œuvre sur un prochain projet nommé Honkai Star Rail. Ce RPG a déjà eu droit à une première bêta pendant plusieurs semaines qui a peu a peu gagné en popularité grâce aux nombreuses vidéos du jeu qui ont tourné sur les réseaux sociaux, et le titre est maintenant prêt pour sa deuxième bêta fermée, dont les inscriptions viennent de commencer.

Une bêta fermée de plus pour le RPG

Si Honkai Star Rail éveille votre curiosité, notez qu’il est désormais possible de se rendre sur le site officiel du jeu pour s’inscrire et avoir une chance de participer à la deuxième bêta fermée du titre. Cette bêta se déroulera à la fois sur PC et sur les plateformes Android et iOS. Il faut alors effectuer cette opération avant le 15 mai prochain.

On découvre un nouveau trailer à cette occasion, qui nous en apprend un peu plus sur l’univers de ce nouveau jeu, beaucoup plus orienté RPG que Genshin Impact, étant donné que le système de combat repose sur du tour par tour.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour Honkai Star Rail, mais on devrait en savoir plus au terme de cette bêta fermée.