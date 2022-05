Zenless Zone Zero : L’action-RPG de miHoYo (Genshin Impact) dévoile ses premières images

Le studio miHoYo ne chôme pas, puisqu’il est actuellement sur plusieurs projets à la fois, comme le prochain Honkai Star Rail, mais surtout le suivi de son plus gros succès, Genshin Impact. Cela ne l’a pas empêché de teaser un nouveau jeu cette semaine, avec un compte à rebours qui nous donnait rendez-vous ce matin, et qui a levé le voile sur Zenless Zone Zero, un nouvel action-RPG dans la droite lignée de ce qu’a pu faire le studio par le passé.

Genshin, mais avec du roguelike ?

Exit le tour par tour initié par Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero se veut être bien plus axé sur ses combats bourrés d’action, que l’on découvre dans ce trailer.

Cette nouvelle licence nous fera découvrir un monde quelque peu futuriste, avec comme terrain de jeu principal la ville de New Eridu, où l’on jouera le rôle d’un Proxy, chargé de protéger celles et ceux qui s’aventurent dans les Hollows, des failles dimensionnelles qui ont détruit la civilisation moderne et qui cachent des monstres nommés Etherals. Dans tout cela, intrigues politiques et organisations malfaisantes seront également au programme.

Niveau gameplay, on peut voir que le titre met l’emphase sur l’action avec des combos dévastateurs à enclencher, et des QTE qui seront visiblement intégrées. On nous parle aussi d’un système inspiré du genre roguelike en ce qui concerne l’exploration, ce qui veut dire qu’on peut s’attendre à ce que les Hollows représentent des genres de donjon qu’il faudra sûrement apprendre à bien connaître. On imagine aussi que l’aspect gacha ne sera pas très loin, avec les nombreux personnages à collectionner.

On devrait en savoir plus très bientôt puisqu’une bêta fermée est d’ores et déjà disponible, avec des inscriptions sur le site officiel du jeu. Zenless Zone Zero sera disponible sur PC, iOS et Android, mais miHoYo promet également l’arrivée d’autres plateformes, sans être plus précis.