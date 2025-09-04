Après des années d’attente, Hollow Knight Silksong est maintenant disponible et fait crasher les différentes boutiques

Le jeu indépendant le plus attendu de ces dernières années est enfin là

Pas question d’attendre une minute de plus pour certains, qui peuvent se ruer sur Hollow Knight Silksong sur les différentes plateformes. Le jeu est dès à présent disponible sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (et sur Xbox Game Pass), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, soit à peu près partout sauf sur mobiles. Le jeu est vendu à 19,99 €, peu importe la plateforme.

Mais au moment où tout le monde devait télécharger le jeu, les serveurs des différentes boutiques en ligne n’ont pas tenu le coup. Que ce soit Steam, l’eShop, le PlayStation Network ou encore le Microsoft Store, des pannes momentanées sont survenues en même temps que la sortie du jeu, ce qui n’est pas un hasard. Il y a fort à penser qu’avec les chiffres réalisés par le premier Hollow Knight lors de ces derniers jours, qui a réalisé son plus gros pic de fréquentation sur PC, Hollow Knight Silksong se dirige vers un succès tonitruant, que l’on mesurera assez rapidement avec les chiffres fournis par Steam.

Steam et l'eShop sont actuellement saturés… à cause de Hollow Knight Silksong ! 😱 De nombreuses personnes essayent d'acheter le jeu, mais les boutiques ne suivent pas… — ActuGaming (@actugaming.net) 2025-09-04T14:09:44.167Z

On ignore désormais si une édition physique du jeu est prévue à terme, mais puisque le premier jeu y a eu droit, on a du mal à penser que cette suite fera l’impasse sur une telle version, avec sans doute une édition collector à venir chez l’un des distributeurs.

Pour rappel, n’attendez pas notre test avant un petit moment, puisque le studio n’a pas souhaité envoyer de codes à la presse en avance afin de s’assurer que celles et ceux qui ont soutenu le financement participatif du premier jeu soient livrés en premier.