Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’attente derrière Hollow Knight Silksong a peut-être joué des tours aux personnes ayant joué à Hollow Knight il y a sept ans et dont la mémoire a embelli l’expérience, et à celles et ceux qui découvrent la licence en se laissant emporter par la hype. Comme le premier épisode, cette suite propose un challenge assez relevé, qui n’a rien d’insurmontable mais qui peut se révéler être trop pénible pour certains. Rajoutez à cela un défi qui semble être encore un peu plus corsé que l’épisode précédent, avec quelques problèmes d’équilibrage déjà pointés du doigt, et vous obtenez une partie du public qui se retrouve découragée. Heureusement, sur PC, les mods sont là.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hollow Knight : Silksong
Hollow Knight : Silksong
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 04/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures

Après des années d’attente, Hollow Knight Silksong est maintenant disponible et fait crasher les différentes boutiques

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Après des années d’attente, Hollow Knight Silksong est maintenant disponible et fait crasher les différentes boutiques

Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €

pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
Image d\'illustration pour l\'article : Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €

Maintenant que Hollow Knight Silksong a une date de sortie, plusieurs jeux indépendants sont repoussés

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Maintenant que Hollow Knight Silksong a une date de sortie, plusieurs jeux indépendants sont repoussés
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

MachineGames se dit prêt à travailler sur un nouveau jeu Wolfenstein
pc
switch
ps4
xbox one
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : MachineGames se dit prêt à travailler sur un nouveau jeu Wolfenstein
Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté
Le prochain DLC de Starfield a été teasé lors du deuxième anniversaire du jeu de Bethesda
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain DLC de Starfield a été teasé lors du deuxième anniversaire du jeu de Bethesda
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 septembre (Borderlands 4, Garfield Kart 2…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 septembre (Borderlands 4, Garfield Kart 2…)
Le tournage de la série God Of War par Amazon MGM Studios devrait débuter début 2026
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le tournage de la série God Of War par Amazon MGM Studios devrait débuter début 2026
Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames
Scott Pilgrim EX : On y a joué, le beat’em up change de formule
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Scott Pilgrim EX : On y a joué, le beat’em up change de formule
Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements
Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu
Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie
Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie
Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien
007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée
2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII
Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end
Daimon Blades : On a joué à ce slasher FPS nerveux et qui vient d’être repoussé au 6 octobre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Daimon Blades : On a joué à ce slasher FPS nerveux et qui vient d’être repoussé au 6 octobre
Ces 18 jeux indépendants de la Gamescom 2025 qui nous ont marqués
Image d\'illustration pour l\'article : Ces 18 jeux indépendants de la Gamescom 2025 qui nous ont marqués
Borderlands 4 : nos impressions après 30h de jeu, un retour en force pour la saga ?
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : nos impressions après 30h de jeu, un retour en force pour la saga ?
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour
Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple
Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en septembre sur l’abonnement d’Amazon
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en septembre sur l’abonnement d’Amazon
Le film Street Fighter sera distribué par Paramount, et dévoile tout son casting en plus d’une date
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Street Fighter sera distribué par Paramount, et dévoile tout son casting en plus d’une date
Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures
La saison 2 de la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sera aussi la dernière, et sa diffusion est prévue en décembre
Image d\'illustration pour l\'article : La saison 2 de la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft sera aussi la dernière, et sa diffusion est prévue en décembre