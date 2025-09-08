Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté

Rendez la vie de Hornet un peu plus facile

Que les critiques à propos de la difficulté soient légitimes ou non, certains moddeurs n’ont pas attendu que Team Cherry sorte un patch pour équilibrer tout cela. On peut se rendre compte que les mods concernant le challenge imposé par le jeu ont été plébiscités ce week-end, avec en premier lieu un mod qui empêche les ennemis normaux de vous enlever deux masques de santé. Sur le site Nexus Mods, c’est bien ce mod qui se situe en tête des téléchargements sur le jeu, étant donné que cette caractéristique du jeu a été largement critiquée.

À côté de cela, on retrouve pas mal d’ajustement pour à la fois faciliter l’expérience, mais aussi pour rendre certaines choses plus pratiques comme une boussole qui indique où se trouve Hornet sur la map du jeu. Des mods qui ne sont effectivement pas faits pour tout le monde, étant donné que ce challenge ne rebute pas l’entièreté de la communauté du jeu, mais si vous faites partie des personnes prises au dépourvu par la difficulté du voyage (et si vous jouez sur PC), cela peut être une solution en attendant un éventuel patch d’équilibrage.

Hollow Knight Silksong est disponible sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (et sur Xbox Game Pass), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.