Hogwarts Legacy met en valeur sa compatibilité avec la DualSense en vidéo

Etant donné qu’il s’est présenté en détails lors d’un State of Play, Hogwarts Legacy semble bien avoir droit à une campagne marketing très liée à PlayStation. C’est donc sans surprise que le jeu nous présente aujourd’hui une « nouvelle » vidéo (qui ne contient pas vraiment d’images inédites), qui met en avant les fonctionnalités de la DualSense sur PlayStation 5.

La version PS5 mise en avant

Rien de très neuf à l’horizon ici, on apprend uniquement que le jeu devrait tirer parti de toutes les fonctionnalités de la DualSense et de la PS5, avec de l’audio 3D, des retours haptiques, les gâchettes adaptatives lorsque l’on lancera des sorts, ainsi que des lumières intégrées à la manettes, qui s’allumeront aux couleurs de la maison que vous aurez choisi d’intégrer.

Un post sur le PlayStation Blog résume tout cela en détails, et nous apprend également que le jeu laissera le choix entre un mode Performances et un mode Fidélité sur la dernière console de Sony, tandis que les temps de chargement promettent d’être très rapides grâce à la puissance du SSD.

Entre cette vidéo et l’étrange session d’ASMR publiée la semaine dernière, les choses continuent de bouger autour du jeu, et on espère donc en apprendre plus à son sujet au cours de cet été.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.