Hogwarts Legacy : Gameplay, monde ouvert, période de sortie, tout savoir sur le RPG Harry Potter

Présenté à l’occasion d’un PlayStation Showcase fin 2020, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard a eu droit à un report dès le début d’année 2021 avant de tomber dans le silence le plus total. Alors que le jeu est très attendu par les fans de Harry Potter, Avalanche Software et Warner Bros Games ont préféré patienter jusqu’au bon moment pour présenter le jeu le plus en détails, et cela s’est passé ce soir à l’occasion d’un State of Play consacré exclusivement au jeu, chose rare pour un titre d’éditeur tiers. Et comme promis, le programme a laissé la place à beaucoup, voire énormément de gameplay, que l’on décortique ici.

Création de personnage et choix de la maison

Cette présentation était pour le moins complète et a montré tous les divers aspects du jeu, à commencer par la vie d’étudiant à Poudlard. Comme on le savait déjà, on passera tout d’abord par la création de notre avatar avant d’être envoyé à l’école de magie, à la fin des années 1800.

On y incarnera alors un ou une élève qui se trouve dotée d’une magie mystérieuse, pas comme les autres, et qui va intégrer l’école directement en cinquième année, étant donné que son pouvoir a été découvert assez tard, dans le but de découvrir d’où vient cette magie oubliée.

Il ou elle sera épaulé par Professeur Eleazar Fig, qui craint la rébellion d’un groupe de Gobelins fomentée par leur Rannrok et un mage noir répondant au nom de Victor Rookwood. Forcément, comme Harry, votre personnage sera donc un peu une sorte de célébrité, connu comme le loup blanc à travers l’école.

Dès notre arrivée au sein de Poudlard, il faudra évidemment passer par l’épreuve du Choixpeau magique, afin de choisir la maison que l’on veut intégrer entre Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard.

Ce choix aura visiblement de l’importance puisque votre chambre et votre salle commune seront forcément différentes selon la maison où vous atterrirez, avec des spécificités pour chaque, notamment au niveau de vos camarades et de l’architecture, avec l’entrée de la salle de Serpentard qui disparait dans un mur, la salle des Poufsouffles qui se trouve sous terre ou la salle des Serdaigles dans une haute tour.

Vis ma vie d’étudiant de Poudlard

En tant que nouvel étudiant dans Hogwarts Legacy, vous devrez suivre les différents cours comme tout le monde, que ce soit l’étude des Potions, des Sortilèges, de botanique ou encore de Défense contre les Forces du Mal, même du maniement de balais magiques. On a pu voir une séquence qui plaçait notre avatar sur son balai, avec un parcours à effectuer dans le vaste monde ouvert que semble offrir le jeu.

On y croisera évidemment des professeurs entièrement inédits, étant donné que le jeu se déroule des décennies avant les romans. Durant ces cours, on pourra notamment y faire quelques duels, mais aussi apprendre certains sorts, y faire pousser des plantes ou préparer des potions.

Puisque vous démarrerez directement en cinquième année, les professeurs vous donneront des leçons spéciales avec des défis annexes à accomplir en plus, et vous pourrez faire le mur en bravant les interdits, en vous faufilant par exemple dans la réserve de la bibliothèque.

Quand vous ne serez pas occupé à potasser vos cours, vous pourrez explorer librement le château, que ce soit pour vous balader dans les jardins ou trouver les secrets de ce dernier. Château qui aura d’ailleurs un look quelque peu différent à cause de l’époque, même si quelques éléments reconnaissables sont bien visibles à travers le trailer. On retrouvera aussi quelques têtes connues comme Nick Quasi-Sans-Tête dans les couloirs de l’école, et on nous indique que quelques Weasley ne seront pas bien loin.

Reste maintenant la question du Quidditch dans Hogwarts Legacy, que l’on semble avoir aperçu, mais qui n’a pas encore été abordé pour le moment.

La Salle sur Demande rien que pour vous

Parmi les lieux que l’on retrouvera, il y a la Salle sur Demande, qui semble être une sorte de QG pour votre personnage qui sera tenue par Deek, votre elfe de maison. On pourra y placer des ateliers afin de fabriquer des potions, ainsi qu’un endroit pour les animaux fantastiques que l’on aura sauvés, et qu’on pourra ensuite chouchouter en les caressant.

Ce vivarium sera en fait une grande zone que l’on pourra entièrement customiser façon housing, avec des bâtiments spéciaux et des jardins qui nous ressemblent. Il faudra faire progresser le niveau de cette salle pour obtenir plus d’options au fur et à mesure de notre avancée.

Des amis précieux à découvrir

Puisque vous êtes à Poudlard, vous vous ferez évidemment des amis en cours de route, qui disposeront de leurs propres histoires et quêtes. En devenant amis avec eux, vous pourrez donc partir à l’aventure à leurs côtés, mais aussi apprendre de nouveaux sorts.

On ignore encore combien de compagnons pourront partir avec nous durant l’aventure, mais il sera visiblement possible de se lier d’amitié avec des élèves d’autres maisons.

On a pu découvrir quelques personnages comme Natsai Onai, décrite comme une aventurière droite dans ses bottes, motivée par la justice avant tout, ou encore Poppy Sweeting, adoratrice d’animaux fantastiques, tandis que Sebastian Sallow sera le Serpentard par excellence, avec un lourd secret de famille à cacher.

Flipendo !

Donjons et puzzles vous attendent aussi aux détours d’un couloir, avec des passages secrets et des salles inédites à découvrir, qui demanderont d’utiliser vos sorts à bon escient pour les trouver.

On en arrive alors à la partie des combats, qui seront en temps réels, et qui demanderont visiblement de combiner les sorts avec intelligence pour se débarrasser des groupes d’ennemis, comme lancer Accio suivi d’Incendio pour attirer votre cible et l’enflammer. Ennemis qui seront la plupart du temps constitués de gobelins et de mages noirs, qui ont formé une alliance.

On pourra alors lancer les sorts classiques vus dans les romans et les films, avec des sorts pour pétrifier, ralentir, propulser et bien d’autres choses inhérentes à la magie inconnue de notre personnage, avec des sorts qui font tomber la foudre et même des sortilèges interdits. On pourra aussi utiliser l’environnement autour de nous en lançant par exemple des rochers sur les ennemis.

Le système de combat semble être à la fois rapide et relativement statique, notamment car les sorts de garde auront une grande importance, même si une roulade sera aussi là. Avec tous les sorts qui semblent être disponibles, il sera vraiment possible de réaliser plusieurs combos et de jouer comme on l’entend, d’autant plus que certains combats ne seront pas obligatoires, grâce à des phases plus discrètes, où on pourra utiliser nos sorts pour se faufiler entre les ennemis.

Craft, loot, potions et Pré-au-Lard

Pour apprendre ces sorts, il faudra donc bien étudier, mais aussi accomplir tout un tas de choses annexes dans le monde pour gagner des points de capacité, à dépenser dans plusieurs arbres de talents, que ce soit dans l’efficacité des potions ou dans la magie offensive.

Les potions vous donneront d’ailleurs des boosts intéressants en combat, pour faire plus de dégâts, tandis que vous pourrez même invoquer des plantes pour vous aider, voire des Mandragores.

Le Pré-au-Lard sera bien présent dans le jeu, et servira de village principal avec tous les marchands à retrouver. C’est là-bas que vous pourrez notamment acheter des ressources pour vos potions, mais aussi des nouvelles tenues qui pourront ensuite être améliorées à Poudlard, avec tout l’équipement qui pourra être upgradé. Et si vous n’avez pas envie de dépenser vos sous, sachez que du loot et craft seront intégrés.

Un monde ouvert riche

Le monde ouvert du jeu s’est laissé entrevoir sur ses images, qui nous ont notamment appris que le jeu aura droit à un système de météo et de saisons dynamique, qui va évoluer au cours de l’année.

On pourra donc redécouvrir les endroits que l’on connait qui seront recouverts par la neige, ou en plein été. En plus de Poudlard et Pré-au-Lard, on pourra vraiment découvrir ce qui se cache plus loin que le Lac Noir, à travers les Highlands.

Ce monde pourra être arpenté à dos de balais volants, mais aussi avec l’aide d’hippogriffes, afin d’aller encore plus vite. On trouvera alors de nombreuses quêtes à effectuer en chemin, avec parfois des mini-jeux à accomplir ainsi que des énigmes (qui semblent avoir été conçues par Merlin lors de son passage à Poudlard), tout comme des marchands itinérants.

Une sortie en 2022 confirmée

Bref, il y aura visiblement de quoi faire dans Hogwarts Legacy, et si cette présentation nous a montré quelques soucis de moteur, le résultat semble être plutôt bluffant.

Etant donné les quelques accrocs que l’on a pu voir, c’est sans grande surprise que l’on apprend qu’aucune date précise n’a été donnée pour le jeu, mais Warner Bros nous assure qu’il sortira pour les fêtes de fin d’année 2022.

Autre précision de taille : Hogwarts Legacy sera bien un action-RPG solo. Pas de multijoueur à l’horizon, comme certains le souhaitaient.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus, les développeurs reviennent sur leur expérience à travers la fabrication du jeu dans un post du PlayStation Blog.