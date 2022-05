Hogwarts Legacy verse dans l’ASMR avec une vidéo nous présentant quelques décors du jeu

Hogwarts Legacy est resté silencieux pendant un bon bout de temps, mais les vannes semblent enfin être ouvertes pour le jeu de Warner Bros, qui se dévoile de plus en plus. Après avoir montré les emblèmes des différentes maisons de Poudlard, c’est aujourd’hui une vidéo un peu spéciale qui est partagée par les équipes, puisqu’elle nous montre certes les décors du jeu, mais d’une manière peu conventionnelle, teintée d’ASMR.

Une communication pas comme les autres

Vous aimez écouter les sons de pluie et de la nature avant de vous endormir ? Alors Warner Bros Games Avalanche a pensé à vous et vous propose aujourd’hui d’effectuer un voyage sonore au sein du Wizarding World, grâce à une vidéo ASMR de Hogwarts Legacy. Oui, on ne s’attendait pas à écrire cela un jour, mais tout arrive.

Cette vidéo n’aura pas grand intérêt pour le grand public, mais on peut s’amuser à y découvrir quelques décors encore jamais vus auparavant, que ce soit à Poudlard ou au cœur de Pré-au-Lard. Et le tout sans stress, en écoutant le champ des oiseaux et de la pluie, ainsi que celui des éclairs.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.