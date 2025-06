State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)

Au terme de l’estimation des 40 minutes largement dépassée, retrouvez ci-dessous toutes les annonces du State of Play du 4 juin.

Lumines Arise

Date : Automne 2025

: Automne 2025 Plateforme : PS5 – PSVR2 – PC

Le départ du showcase s’est effectué en musique avec un joli trailer pour nous annoncer Lumines Arise. Le retour de la licence de puzzle musical, après plusieurs déclinaisons sur différentes plateformes, se fera dans les mains de Enhance après Rez Infinite ou encore la belle expérience sensorielle proposée par Tetris Effect. Ce nouvel épisode se prévoit pour cet automne 2025 sur PS5 et PSVR2 avec une démo pour cet été.

Pragmata

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Via une promotion pour la Delphi Corporation, Pragmata a surgi de nulle part pour nous rappeler son existence après la nouvelle d’un report en 2023. Et non seulement on dispose d’un nouvel horizon de sortie avec un vague 2026, mais en plus nous avons eu l’honneur de voir enfin du gameplay pour le titre de Capcom.

Une petite fille androide nommée Diana et dotée de pouvoirs technologiques sur les épaules d’un homme en combinaison, tel sera le duo de ce jeu d’action à la troisième personne qui devra a priori se battre contre Delphi Corporation, une entreprise spécialisée dans l’IA.

Romeo is a Deadman

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Ensuite, c’est au tour d’un trailer complètement barré de nous cueillir, avant de laisser place à de l’action survitaminée et sanglante. Difficile de ne pas penser à Suda 51 lorsque l’on voit une chose pareille, et c’est normal. Romeo is a Deadman est un jeu d’action à la troisième personne concocté par le studio Grasshopper Manufacture 2026 sur PS5. Le pitch est éloquent : nous incarnons Romeo Stargazer, « un agent du FBI qui pourchasse les criminels les plus recherchés de l’espace-temps ». Équipé d’épées et armes à feu, nous devrons faire pleuvoir l’hémoglobine dans cette aventure qui partira encore dans tous les sens, comme le sait faire le studio japonais.

Silent Hill f

Date : 25 septembre 2025

: 25 septembre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Celui-ci s’était dévoilé il y a quelques mois avec une ambiance extrêmement prometteuse tout en s’appropriant l’esprit de la licence à sa manière. Et c’est cette fois du gameplay que nous avons pu voir au milieu de l’horreur que vit la jeune Hinako. Quelques séquences de combat au corps à corps avec pied de biche mettant en scène des ennemis bien dégoûtants et énervés dont un gros pépère. Cerise sur le gâteau, le titre de Konami s’annonce pour le 25 septembre.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Que ce fut dur mais la nouvelle entrée dans la licence Bloodstained se précise enfin. Bloodstained: The Scarlet Engagement s’annonce, se confirme pour 2026 et nous distille un peu de gameplay mettant en scène Alex et Theodore, à la lutte contre les forces d’Elias. L’occasion de voir donc de l’exploration et des combats avec notamment des attaques spéciales en duo.

Digimon Story Time Stranger

Date : 3 octobre 2025

: 3 octobre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Retour à quelque chose de plus coloré avec un trailer pour Digimon Story Time Stranger, sur lequel Bandai Namco semble décidément miser. La nouvelle adaptation de la célèbre licence de capture et combat de monstres dévoile sa date de sortie avec une nouvelle bande-annonce, montrant un aperçu des combats et du casting.

Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles

Date : 30 septembre 2025

: 30 septembre 2025 Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

Longtemps souhaité mais aussi fruit d’une rumeur de plus en plus consistante, le remaster Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles s’annonce officiellement sur PS4 et PS5. La Creative Business Unit III (Final Fantasy XIV et XVI) s’occupe du retour du tactical de Square Enix, ce qui présage un bon traitement. Au programme, deux versions, « Classique » et « Enhanced », où la deuxième prévoit un gameplay revisité, du doublage ou encore des graphismes améliorés, évidemment.

Baby Steps

Date : 8 septembre 2025

: 8 septembre 2025 Plateforme : PS5 – PC

On ne sait pas pourquoi mais on imaginait très facilement revoir Baby Steps dans ce State of Play. Pas manqué, le platformer si étrange chapeauté par Devolver Digital a montré de nouvelles images. Et à chaque fois qu’il apparait à l’écran, on ressent toute la peine que ça doit être de manier Nate, le personnage principal. Mais cette fois, la date de sortie est dévoilée, et nous commencerons nos premiers pas le 8 septembre.

Hirogami

Date : 3 septembre 2025

: 3 septembre 2025 Plateforme : PS5 – PC

Le très joli jeu de Kakehashi Games s’est déplié durant le showcase. Horigami a en effet montré de nouvelles images de gameplay charmantes, où l’on peut voir les différentes transformations du héros, et a surtout annoncé qu’il débarquera le 3 septembre sur PS5 et PC.

Everybody’s Golf Hot Shot

Date : 5 septembre 2025

: 5 septembre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Switch

Rapide passage pour Everybody’s Golf Hot Shot, venu confirmer une date de sortie logée au 5 septembre sur PC, PS5 et Switch. On retiendra surtout l’annonce d’une collaboration avec Pac-Man comme personnage jouable.

Ninja Gaiden Ragebound

Date : 31 juillet 2025

: 31 juillet 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch

En attendant le quatrième épisode canonique, Ninja Gaiden va faire un petit détour en sidescrolling horizontal avec un plateformer très tourné vers l’action et du son qui envoie. Ninja Gaiden Ragebound a confirmé une sortie pour le 31 juillet tout en annonçant une démo jouable pendant le Steam Next Fest du 9 au 16 juin.Compositeur originaux ont bossé dessus. Du gameplay avec du son qui envoie.

Cairn

Date : 5 novembre 2025

: 5 novembre 2025 Plateforme : PC – PS5

Après son passage à l’AG French Direct 2025, le titre de Game Bakers revient avec une autre vidéo et nous montre par ailleurs une rencontre avec un autre personnage. Mais le jeu de simulation d’escalade était surtout là pour annoncer deux bonnes nouvelles : une démo disponible dans les prochaines heures et une date de sortie pour le 5 novembre.

Mortal Kombat Legacy Kollection

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch 2 – Switch

Une nouvelle compilation rétro s’annonce pour Digital Eclipse. Après Street Fighter ou les Tortues Ninjas, c’est Mortal Kombat qui a le droit à un tel traitement de faveur. Intitulée Mortal Kombat Legacy Kollection, cette compil promet déjà sept jeux allant du premier aux épisodes Game Boy Advance, en sachant que d’autres arrivent. Du online et du rollback netcode. PS4 et PS5 pour cette année.

Stick arcade « Project Defiant »

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PS5 – PC

Les sticks arcades restent l’outil privilégié pour les jeux de combat, et si on trouve toujours de quoi s’équiper sur les jeux PS5, c’est au cours du showcase que Sony a révélé son premier stick officiel à destination de la PS5 et du PC. Sans fil et à très faible latence, il se dévoilera davantage dans quelques mois, mais sa sortie est d’ores et déjà prévue pour 2026.

Metal Gear Solid 3 Delta: Snake Eater

Date : 28 août 2025

: 28 août 2025 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC

Naked Snake revient pour nous montrer de nouvelles images Metal Gear Solid 3 Delta: Snake Eater, le remake de Virtuos et Konami. Entre images de séquences cultes et combats de boss, on nous étale donc le travail graphique réalisé pour cette refonte. Aussi, et à la fin de la vidéo, place à de la chasse aux singes et potentiellement un… mode multijoueur ? Konami nous donne en tout cas rendez-vous pour davantage d’infos mais la toute dernière séquence le laisse penser.

Nioh 3

Date : Début 2026

: Début 2026 Plateforme : PC- PS5

Team Ninja nous a livré l’an dernier Rise of the Ronin, mais le studio avait aussi œuvré sur une licence bien connue : Nioh. Alors que celle-ci a récemment fêté ses 8 millions de copies vendues tout jeu confondu, le moment a été choisi pour annoncer Nioh 3 via une vidéo qui propose déjà du gameplay. Dans une ambiance qui colle au deuxième opus, on aperçoit la nouveauté majeure de cette suite : la possibilité de switcher entre un samouraï et un ninja. Le jeu sortira début 2026, et une démo est disponible jusqu’au 18 juin seulement.

Thief Legacy of Shadow

Date : 30 septembre 2025

: 30 septembre 2025 Plateforme : PSVR2 – Steam VR – Meta Quest

On l’avait un peu oublié, et elle ne nous avait pas forcément laissé une dernière bonne impression, la licence Thief a fait son retour avec l’annonce d’une déclinaison en réalité virtuelle. 11 ans après le dernier opus, Vertigo Games et Maze Theory, en collaboration avec Eidos Montreal, nous propose Thief VR: Legacy of Shadow. Une expérience résolument tournée vers l’infiltration, avec son crochetage et son exploration sournoise, mais pensée pour les casques.

Tides of Tomorrow

Date : 24 février 2026

: 24 février 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Une histoire multijoueur qui ne s’était pas montrée depuis son annonce : Tides of Tomorrow, prochain projet des français de chez DigixArt (Road 96) a refait surface pour confirmer sa date et une sortie console. Pour rappel, le titre se présente comme un jeu solo avec composante multijoueur asynchrone où l’on retrouvera les traces laissées par d’autres joueurs et joueuses. Arrivée de cette production toute colorée le 24 février 2026.

Astro Bot et une mise à jour pour juillet

Date du DLC : 10 juillet 2025

: 10 juillet 2025 Plateforme : PS5

Le petit robot ne s’arrêtera donc jamais ? Après déjà deux séries de niveaux entièrement gratuits au challenge plus épicé que dans le jeu de base, cinq niveaux supplémentaires s’annoncent pour le 10 juillet, avec de nouveaux bots spéciaux à sauver. Ah, et une nouvelle version de la manette Astro Bot arrive plus tard cette année tiens.

Sea of Remnants

Date : Automne 2025

: Automne 2025 Plateforme : PS5 – PC – iOS – Android

NetEase est venu annoncer Sea of Remnants avec une bande-annonce haut en couleur. Une toute nouvelle licence dont on ne parvient pas vraiment, dans un premier temps, à distinguer de quoi il s’agit réellement. Et c’est normal, car le titre de NetEase est présenté comme un « action RPG océanique avec de la simulation, de la survie, du craft et de la stratégie au tour par tour » (oui, oui, tout ça). Le titre adoptera un modèle free-to-play et sortira sur PC, PS5 et mobile.

Sword of the Sea

Date : 19 août 2025

: 19 août 2025 Plateforme : PS5 – PC

Le superbe Sword of the Sea montre de nouveau ses irrésistibles panoramas. Le titre de Giant Squid (Journey) nous invite à réaliser de belles acrobaties en maniant une épée-planche de surf le 19 août sur PS5 et PC. Il arrivera même directement dans le PS Plus Extra/Premium.

La fin du trailer a justement laissé place à la révélation de nouveaux jeux à débarquer sur le PS Plus Premium les prochains mois, dont la version PS2 du premier Deux Ex, Twisted Metal 3, Twisted Metal 4, Resident Evil 2 et Resident Evil 3.

007 First Light

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

L’agent le secret le moins secret du grand public a teasé son arrivée il y a peu, mais cette fois l’annonce fut consistante et alléchante. 007 First Light nous a gratifié d’un trailer mêlant cinématiques et séquences de gameplay explosives. On en verra encore davantage cet été, mais on sait que l’on incarne un jeune James Bond qui fait ses premiers pas en tant qu’agent secret.

Ghost of Yōtei

Date : 2 octobre 2025

: 2 octobre 2025 Plateforme : PS5

Le chronomètre tournait et il fallait conclure un showcase qui devait durer une quarantaine de minutes. Forcément très pressenti ici, Ghost of Yōtei a fait son entrée… pour quelques secondes seulement car une présentation plus détaille avec du gameplay se prépare pour juillet, au sein d’un State of Play dédié.

Marvel Tōkon Fighting Souls

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PS5 – PC

Et non, la dernière cartouche n’était pas Ghost of Yōtei, mais un inattendu jeu de combat Marvel. Développé par Arc System Works, on nous promet du combat musclé en 4v4 à destination de la PS5 et du PC, pour 2026. S’en suit un petit journal de développeur sur le pourquoi du comment d’une telle production. En tout cas, ça s’annonce explosif et la direction artistique ainsi que les animations sont particulièrement délectables.

Avec cette dernière annonce, le State of Play de ce 4 juin 2025 se clôture donc d’une fort belle manière malgré quelques inégalités. Un showcase à l’accent fortement japonais dont les remasters, suites et productions originales dévoilés ou remontrés ont livré un ensemble convaincant. On a toujours l’impression de rester sur notre faim, mais cela est sûrement dû au fait que nous n’avons pas eu droit à un PlayStation Showcase depuis bien longtemps.