Test Hirogami – Derrière le bel emballage, le papier se froisse

6.5

Durée de vie

Histoire principale

6 heures

Collectionneur

12 heures

Jaquette de Hirogami
Hirogami
pc
ps5

Date de sortie : 03/09/2025

  • Une esthétique origami et diorama vraiment charmante
  • Les différentes transformations, mécanique classique mais maline
  • Pas mal de petits secrets bien cachés
  • Des boss plutôt sympathiques
  • De la rejouabilité, avec des défis et collectibles...
  • ... augmentant grossièrement une durée de vie très courte
  • Un bestiaire globalement redondant
  • L'intérêt et le fun peinent à être renouvelés
  • Des imprécisions du côté de la plateforme et de la visée assez frustrantes
6.5

De la beauté, du charme, ou encore une atmosphère envoûtante, c’est ce que l’on retiendra principalement d’Hirogami. Le soin à l’esthétique globale et aux idées visuelles et sonores apporte en effet une agréable cohérence au titre de Kakehashi Games. Mais dès lors que l’on se penche sur le gameplay, on souffle le chaud et le froid. Le pliage et dépliage pour se transformer en différents animaux est une chouette mécanique, bien que classique sur le fond, mais dès lors que l’exécution de séquences de plateforme demande particulièrement de la fluidité, de la réactivité et de la précision, le jeu montre ses faiblesses. Dommage pour ce qui restera tout de même une création intéressante, porteuse d’un certain cachet.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

