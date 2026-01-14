High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps

Et une game key card pour la version boîte

Jadis une exclu console temporaire chez Xbox, ce qu’on peut appeler depuis plusieurs mois la licence High On Life s’est ouverte aux autres consoles. Et étant donné qu’une certaine Switch 2 est disponible depuis l’an dernier, avec un peu plus de puissance sous le capot, le nouvel atout de Nintendo aurait tort de se priver de cartouches assez notables provenant d’éditeurs tiers.

Squanch Games, le studio californien derrière High on Life 2, confirme donc que la suite sera justement disponible sur la console hybride. Attention, autant le jeu compte sortir le 13 février sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PlayStation 5 et Xbox Series, autant cette version Switch 2 arrivera deux mois plus tard, soit le 20 avril. Une date à laquelle les versions physiques PS5 et Switch 2 seront également distribuées, avec une game key card pour cette dernière.

Une telle annonce nous permet aussi de rappeler que la Nintendo Switch 2 Edition du premier High on Life, déjà disponible en dématérialisé depuis septembre 2025, connaîtra également une version boîte cette année grâce à Limited Run Games. Tout sera sur la cartouche, y compris le DLC « High on Knife ». Bref, vous n’avez pas fini d’avoir des flingues qui parlent au bout de vos doigts, littéralement.