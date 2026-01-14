High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Si vous avez suivi nos aventures à la Gamescom 2025, vous avez peut-être vu à quel point nous sommes emballés à l’idée de nous lancer dans High on Life 2, la suite du FPS barjo de Squanch Games. Un de ses principaux avantages, c’est qu’à la différence de son prédécesseur, les joueuses et joueurs PS5 pourront profiter du jeu dès le lancement, en même temps que le public Xbox donc. Et tandis que nous sommes à un mois de la sortie, on apprend qu’une version Switch 2 est désormais prévue, avec une disponibilité en décalé.
Et une game key card pour la version boîte
Jadis une exclu console temporaire chez Xbox, ce qu’on peut appeler depuis plusieurs mois la licence High On Life s’est ouverte aux autres consoles. Et étant donné qu’une certaine Switch 2 est disponible depuis l’an dernier, avec un peu plus de puissance sous le capot, le nouvel atout de Nintendo aurait tort de se priver de cartouches assez notables provenant d’éditeurs tiers.
Squanch Games, le studio californien derrière High on Life 2, confirme donc que la suite sera justement disponible sur la console hybride. Attention, autant le jeu compte sortir le 13 février sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PlayStation 5 et Xbox Series, autant cette version Switch 2 arrivera deux mois plus tard, soit le 20 avril. Une date à laquelle les versions physiques PS5 et Switch 2 seront également distribuées, avec une game key card pour cette dernière.
Une telle annonce nous permet aussi de rappeler que la Nintendo Switch 2 Edition du premier High on Life, déjà disponible en dématérialisé depuis septembre 2025, connaîtra également une version boîte cette année grâce à Limited Run Games. Tout sera sur la cartouche, y compris le DLC « High on Knife ». Bref, vous n’avez pas fini d’avoir des flingues qui parlent au bout de vos doigts, littéralement.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 13/02/2026