La version Switch 2 de High on Life 2 n’arrivera qu’en juillet prochain

Les précommandes numériques sont annulées

Pour goûter au FPS complètement délirant qu’est High on Life 2 sur Switch, il faudra prendre son mal en patience. Initialement, le jeu devait arriver sur la console de Nintendo le 20 avril prochain, mais le studio a finalement besoin d’un peu plus de temps. Le portage de High on Life 2 sortira finalement le 1ᵉʳ juillet :

« L’équipe de Squanch Games s’engage à vous offrir des expériences de la plus haute qualité. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter légèrement la sortie de High On Life 2 sur Nintendo Switch 2. Ce travail supplémentaire de production permettra au studio de mieux répondre à nos exigences élevées en matière de qualité de jeu, ainsi qu’aux vôtres. Ainsi, la sortie de High On Life 2 sur console est reportée du 20 avril au 1er juillet 2026. Toutes les précommandes numériques déjà passées sont annulées. Les précommandes physiques sont maintenues, avec une livraison prévue en juillet. »

Rappelons qu’effectivement, une version physique du jeu est bien prévue sur Switch 2, mais celle-ci se fera via une game key card, ce qui est en train de devenir une norme pour la plupart des jeux d’éditeurs tiers sur la machine de Nintendo.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test de High on Life 2, le jeu étant déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.