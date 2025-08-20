High On Life 2, le nouvel opus complètement barré de Squanch Games, débarquera le 13 février 2026

Un bonnet en plus des genouillères

Dès son annonce, High On Life 2 a confirmé que l’on retrouverait tous les ingrédients de sa réussite. Un FPS s’exprimant via des armes aliens qui parlent, une narration très bavarde remplie d’humour et un univers très coloré. Une recette que l’on espère de nouveau efficace, notamment grâce aux ajouts que la suite embarquera. C’est ce que suggère l’aperçu du Xbox Wire, d’où émane la date de sortie désormais fixée.

On nous parle de ce fameux skateboard, qui ouvre plein de possibilités de déplacement, avec un level design repensé pour nous laisser grinder sur beaucoup d’éléments, mais aussi de son potentiel dévastateur, en tuant en un seul coup certains ennemis via un lancer.

Est aussi mentionnée la présence de quelques comédiens de doublage, comme Ralph Ineson dans la peau de Sheath, un nouveau Gatlian à compter parmi ceux que l’on connaissait déjà, toujours incarnés par Betsy Sodaro, J.B. Smoove ou encore Richard Kind. Plus d’armes, plus de possibilités de plateformes, plus de fun, bref, le nouveau titre de Squanch Games s’annonce comme une suite convaincante.

High On Life 2 arrivera le 13 février 2026 sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series, avec une sortie Day One sur le Game Pass.