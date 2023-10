Hideki Kamiya (ex-PlatinumGames) veut continuer à développer des jeux mais ne peut pas le faire pendant au moins un an

Ce départ en Lamborghini, on ne s’en remet pas

Hideki Kamiya n’est plus chez PlatinumGames, mais il n’est pas à la retraite pour autant. Cependant, dans cette vidéo qui inaugure sa chaîne YouTube, on apprend qu’il est lié à une clause qui l’empêche de travailler à nouveau pour une autre société de jeu vidéo pendant au moins un an.

Mais il ne veut pas pour autant quitter le métier et il a hâte de travailler à nouveau sur des jeux. Ce n’est donc pas tout de suite que l’on reverra à nouveau le créateur aux fourneaux, ce qui n’est pas sans rappeler la situation de Shinji Mikami.

Now that I've broken the spell of non-competition on myself, I guess I should get to work. — 三上 真司 (@shinji_mikami) October 12, 2023

Et, timing intéressant, ce dernier vient justement de teaser son retour dans l’industrie après avoir quitté Tango Gameworks. Lui aussi était contraint de ne pas aller voir ailleurs durant un moment, mais il est désormais libre de reprendre son activité chez un concurrent. Forcément, l’annonce commune des deux créateurs laisse espérer une réunion prochaine. Mikami et Kamiya ont souvent œuvré de concert chez Capcom et ce duo sera certainement surveillé de très près par de nombreuses entreprises japonaises.