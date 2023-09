Hideki Kamiya (créateur de Devil May Cry, Okami, Bayonetta,…) quittera PlatinumGames le 12 octobre

Hideki Kamiya claque une nouvelle fois la porte

Sans vouloir tomber dans la nécrologie vu qu’Hideki Kamiya va parfaitement bien et quitte juste son emploi actuel, il ne serait pas de trop de revenir sur sa carrière jusqu’à présent au cas où vous ne le connaissiez que pour son blocage facile sur X (anciennement Twitter). Né en 1970 près de Nagano au Japon, il rejoint Capcom en 1994 après avoir refusé une offre de Namco qui voulait l’embaucher en tant qu’artiste alors qu’il souhaite être développeur.

Il démarre en tant que planner sur le premier Resident Evil et impressionne probablement Shinji Mikami au point de passer réalisateur sur Resident Evil 2. Il est ensuite chargé du quatrième épisode qui déraille au point de devenir Devil May Cry. Malgré le succès de ce jeu, Capcom fait les suites sans lui, à son grand désarroi et se lance donc à la place dans la création de Viewtiful Joe, produit par un certain Atsushi Inaba.

Pendant le développement de Viewtiful Joe, Capcom décide de laisser plus d’autonomie à l’équipe qui forme donc le Clover Studio dirigé par Inaba, avec Shinji Mikami qui les rejoint à cause de relations assez tendues avec l’éditeur. C’est au sein de Clover qu’Hideki Kamiya crée le jeu culte Okami. Mais son échec et celui de God Hand poussent Kamiya, Inaba et Mikami à partir en 2006 pour fonder PlatinumGames.

Avec PlatinumGames, Kamiya lance Bayonetta en 2009 puis The Wonderful 101 en 2012. Son projet suivant en tant que réalisateur est Scalebound, une exclusivité Xbox développée pendant 4 ans avant d’être annulée par Microsoft en 2017. Suite à cette déconvenue, il annonce en décembre Bayonetta 3 via un premier teaser et dont le développement sera également un enfer.

Sa position au sein de PlatinumGames lui donne aussi un rôle de superviseur sur des projets tels que Bayonetta 2 ou Astral Chain mais on ne peut pas dire que ses propres projets avancent beaucoup pendant cette période. En mars 2020, il annonce le Project G.G. avec un teaser mais là aussi, cela ne semble pas vraiment prendre.

Heureusement, les affaires reprennent en 2022 puisqu’il parvient à sortir Sol Cresta et Bayonetta 3 et il annonce même Bayonetta Origins qui sort bien 4 mois plus tard en mars 2023. Quand soudain aujourd’hui-même, PlatinumGames publie le communiqué suivant :

Dont voici la traduction :

Nous sommes au regret d’annoncer qu’Hideki Kamiya quittera PlatinumGames le 12 octobre 2023. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ses idées créatives, sa direction et sa contribution à la croissance de PlatinumGames de notre fondation jusqu’à aujourd’hui. Nous croyons qu’il continuera de réussir dans ses prochains projets en tant que créateur de jeu. Nous avons hâte de voir l’industrie vidéoludique s’améliorer avec lui en son sein. Nous lui souhaitons le meilleur à l’avenir !

De son côté, Hideki Kamiya s’est aussi fendu d’une déclaration nettement moins chaleureuse.

Comme annoncé sur le compte X officiel de PlatinumGames, je quitterai PlatinumGames le 12 octobre 2023. Cette décision vient après de nombreuses considérations basées sur mes propres convictions. Et elle n’a absolument pas été facile à prendre. Cependant, je pense que ce résultat est pour le mieux. Je continuerai de créer à ma façon très Hideki Kamiya. J’espère que vous serez attentifs.

Très clairement, Hideki Kamiya ne compte pas prendre sa retraite ou changer de domaine donc on l’imagine facilement déjà être à la recherche de fonds pour créer sa propre structure comme Mikami l’avait fait avec Tango Gameworks en 2010 (et dont il a annoncé son départ en février). Avec un Mikami lui aussi libre, on espère évidemment des retrouvailles artistiques. Et côté financement, forcément, le premier nom qui vienne en tête est celui de NetEase.

Le groupe Chinois qui veut rivaliser avec Tencent (qui a d’ailleurs des parts dans Platinum) n’avait pas hésité à débaucher par exemple Toshihiro Nagoshi, créateur de Super Monkey Ball et surtout des Yakuza, ou Konrad Tomaszkiewicz le directeur de The Witcher 3. NetEase a également racheté, entre autres, le studio Grasshopper Manufacture de Suda Goichi ou le Quantic Dream de David Cage.

Donc forcément, le nom de Kamiya ne ferait absolument pas tâche au milieu de ceux-là. On repense aussi à la déclaration de Phil Spencer, dans le cadre du Tokyo Game Show qui disait travailler à avoir plus d’exclusivités de la part de studios japonais. Mais c’est quand même partir du principe que Kamiya ait digéré l’annulation de Scalebound, ce qui ne semble pas évident vu le caractère du bonhomme qui avait tout de même présenté ses excuses publiques auprès du constructeur et de ses fans en 2021.

Quoiqu’il en soit, attendons d’en savoir plus et profitons des toujours très nombreuses sorties d’Hideki Kamiya sur les réseaux sociaux (il a déjà commencé) ou en interview. On note au passage que PlatinumGames n’évoque absolument pas l’avenir des projets passés ou en cours de Kamiya. On ne s’inquiète pas trop pour Bayonetta dont il évoquait déjà les suites puisque Nintendo a son mot à dire dans l’affaire, mais on imagine que le Project G.G. pourrait tout simplement disparaître si ce n’est pas son annulation qui aurait causé ce départ.