Hi-Fi Rush : Une nouvelle update le 5 juillet avec deux modes de jeu en plus et plein de bonus

Le GOTY devient encore plus GOTY

Le 5 juillet prochain, Hi-Fi Rush va accueillir sa mise à jour Arcade Challenge! qui promet d’apporter pas mal de nouveautés au jeu. On y trouvera comme d’habitude de nouveaux costumes, des petits ajouts au mode Photo et d’autres éléments inédits comme le fait de pouvoir effectuer des attaques avec CNMN ou Smidge, mais cette update vient surtout apporter deux modes de jeu supplémentaires.

Tout d’abord, on découvrira le mode BPM Rush, qui consistera à éliminer des vagues d’ennemis au fur et à mesure que le rythme des combats et de la musique augmente, pour celles et ceux qui maitrisent déjà bien le gameplay.

Le second mode est nommé Power Up! Tower Up!, et nous demande de repartir à zéro avec Chai, en lui ôtant ses améliorations. Au fur et à mesure que vous réussirez à accomplir des défis dans la Tour du Rythme, divisée en plusieurs arènes, vous aurez la possibilité de renforcer Chai avec l’une des capacités perdues. Vous pourrez cependant choisir de ne pas les retrouver, ce qui augmentera le défi mais aussi votre multiplicateur de score.

Hi-Fi Rush est disponible sur PC et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.