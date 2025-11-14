Hi-Fi Rush se met à jour, les droits du jeu sont transférés à Krafton, nouveau propriétaire de Tango Gameworks

AI-Fi Rush

Pendant quelques jours, la bande-son de Hi-Fi Rush avait disparu de la commercialisation, ce qui a généré beaucoup de confusion. Cette actualité était en réalité liée à un transfert des droits de la licence, puisque Krafton va maintenant posséder les droits de la série. Par conséquent, les informations autour du jeu vont progressivement être mis à jour sur les différentes boutiques en ligne, pour mettre le nom de Krafton en tant qu’éditeur légal.

Un patch pour le jeu est aussi prévu pour le 4 décembre, afin que ce nom apparaisse en jeu. Pour autant, cela ne change rien de plus. Vous conservez vos sauvegardes et tout ce que vous avez obtenu dans le jeu, sans besoin de le télécharger à nouveau. De même sur le Xbox Game Pass, où la disponibilité du titre reste la même. Il s’agit simplement d’un changement de propriétaire qui devient ici un peu plus concret.

On attend désormais de voir ce que Krafton fera avec la licence. Pour rappel, l’été dernier, Tango Gameworks recrutait pour un jeu d’action encore non-annoncé.