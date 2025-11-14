Hi-Fi Rush se met à jour, les droits du jeu sont transférés à Krafton, nouveau propriétaire de Tango Gameworks
Rédigé par Jordan
Quand Krafton s’est positionné pour racheter Tango Gameworks afin de lui éviter la fermeture, l’entreprise coréenne avait le beau rôle. Sans un minimum de prudence, on espérait ainsi voir le studio être dans de meilleures mains. Mais ça, c’était forcément avant que Krafton se déclare être une entreprise « AI-First », et se mette à pousser vers la sortie celles et ceux qui ne sont pas d’accord avec cela. Autant dire que l’ambiance ne doit pas forcément être des plus sereines chez Tango Gameworks, qui se prépare justement à faire la transition entre Bethesda et son nouveau propriétaire autour de la licence Hi-Fi Rush.
AI-Fi Rush
Pendant quelques jours, la bande-son de Hi-Fi Rush avait disparu de la commercialisation, ce qui a généré beaucoup de confusion. Cette actualité était en réalité liée à un transfert des droits de la licence, puisque Krafton va maintenant posséder les droits de la série. Par conséquent, les informations autour du jeu vont progressivement être mis à jour sur les différentes boutiques en ligne, pour mettre le nom de Krafton en tant qu’éditeur légal.
Un patch pour le jeu est aussi prévu pour le 4 décembre, afin que ce nom apparaisse en jeu. Pour autant, cela ne change rien de plus. Vous conservez vos sauvegardes et tout ce que vous avez obtenu dans le jeu, sans besoin de le télécharger à nouveau. De même sur le Xbox Game Pass, où la disponibilité du titre reste la même. Il s’agit simplement d’un changement de propriétaire qui devient ici un peu plus concret.
On attend désormais de voir ce que Krafton fera avec la licence. Pour rappel, l’été dernier, Tango Gameworks recrutait pour un jeu d’action encore non-annoncé.
Date de sortie : 25/01/2023