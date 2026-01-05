Hi-Fi Rush débarque enfin en édition physique sur PS5 et sur Xbox Series, avec deux éditions collectors

Qui va craquer pour la peluche de 808 ?

Limited Run Games sait que cette version physique de Hi-Fi Rush est très attendue, c’est pourquoi il a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec trois éditions à précommander. L’édition standard, renommée « Rythmic », sera affcihée au prix de 39,99 € sur PS5 et Xbox Series et inclura l’édition Deluxe du jeu, avec 3 DLC contenant des costumes.

Une telle version boîte suffisait déjà pour contenter tous les fans du jeu, mais le distributeur ne se contentera pas de cela. Une autre édition nommée « Smidge » est également prévue pour 69,99 €, et contiendra la bande-son divisée en trois CD, le tout dans un coffret spécial. Vient ensuite l’édition « Armstrong », la plus onéreuse, puisqu’elle sera disponible au prix de 147,99 €. Celle-ci sera aussi emballée dans une jolie boîte, avec à l’intérieur :

L’édition Deluxe du jeu

La bande-son sur 3 CD

Un artbook avec une couverture rigide

Une mini-réplique de la guitare de Chai

Une carte/un pass de Chai

Un pin’s MP3 qui brille dans le noir

Une peluche à l’effigie de 808

Un certificat d’authenticité

Pour se procurer tout cela, il ne faudra pas manquer l’ouverture des précommandes le 16 janvier prochain. Celles-ci continueront jusqu’au 1er mars, en attendant de savoir quand ces versions physiques seront distribuées.