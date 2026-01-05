Hi-Fi Rush débarque enfin en édition physique sur PS5 et sur Xbox Series, avec deux éditions collectors
D’abord pensé comme étant un argument de poids pour le Xbox Game Pass, Hi-Fi Rush a eu une trajectoire assez hors du commun. La licence aura été sauvée d’un Microsoft un peu trop demandeur et se prépare maintenant à connaître une seconde vie dans les mains de Krafton, qui a sans doute demandé à Tango Gameworks d’œuvrer sur une suite. Avant de la découvrir, on peut se réjouir de voir le titre nous revenir avec une édition physique chez Limited Run Games, dont les précommandes vont bientôt démarrer.
Qui va craquer pour la peluche de 808 ?
Limited Run Games sait que cette version physique de Hi-Fi Rush est très attendue, c’est pourquoi il a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec trois éditions à précommander. L’édition standard, renommée « Rythmic », sera affcihée au prix de 39,99 € sur PS5 et Xbox Series et inclura l’édition Deluxe du jeu, avec 3 DLC contenant des costumes.
Une telle version boîte suffisait déjà pour contenter tous les fans du jeu, mais le distributeur ne se contentera pas de cela. Une autre édition nommée « Smidge » est également prévue pour 69,99 €, et contiendra la bande-son divisée en trois CD, le tout dans un coffret spécial. Vient ensuite l’édition « Armstrong », la plus onéreuse, puisqu’elle sera disponible au prix de 147,99 €. Celle-ci sera aussi emballée dans une jolie boîte, avec à l’intérieur :
- L’édition Deluxe du jeu
- La bande-son sur 3 CD
- Un artbook avec une couverture rigide
- Une mini-réplique de la guitare de Chai
- Une carte/un pass de Chai
- Un pin’s MP3 qui brille dans le noir
- Une peluche à l’effigie de 808
- Un certificat d’authenticité
Pour se procurer tout cela, il ne faudra pas manquer l’ouverture des précommandes le 16 janvier prochain. Celles-ci continueront jusqu’au 1er mars, en attendant de savoir quand ces versions physiques seront distribuées.
