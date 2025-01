Le studio Tango Gameworks change (un peu) de nom pour fêter la nouvelle année et son rachat par Krafton

Une renaissance minimaliste

Nouvelle année, nouvelle identité. Ou presque. Car Tango Gameworks n’a pas non plus décidé de tout changer pour 2025. Dans son court message nous adressant ses meilleurs voeux pour la nouvelle année, le studio a précisé qu’il changeait très légèrement son nom. Ne l’appelez donc plus Tango Gameworks, mais Tango Gameworks Inc. :

« Tango Gameworks renaît sous le nom de Tango Gameworks Inc, rejoignant fièrement Krafton Inc. Nous sommes impatients à l’idée de continuer de développer des jeux qui apportent de la joie dans le monde entier. Merci pour votre soutien alors que nous embarquons dans ce nouveau voyage ! »

La différence est subtile et il y a fort à parier que personne ne fera attention au « Inc. », question d’habitude. Ce nouveau nom fait surtout référence à Krafton Inc. (quand on vous dit que tout le monde oublie le « Inc.»), le nom de la nouvelle société mère du studio. Un changement pour la forme, plus symbolique que véritablement significatif.