Hogwarts Legacy : À quelle heure est-il possible de jouer sur Steam ?

C’est le grand jour pour Hogwarts Legacy, qui est enfin accessible pour tout le monde après avoir offert trois jours d’accès anticipé aux acquéreurs de la version Deluxe du jeu. Le titre bat déjà des records de vues sur Twitch et devrait être un phénomène dans les charts durant ces prochaines semaines. De nombreuses personnes ont sans doute craqué sur la version Steam du jeu et se préparent à découvrir Poudlard aujourd’hui, mais pour cela, il faudra faire preuve d’encore un peu plus de patience.

Here is your Global Launch time for players on PC for #HogwartsLegacy – February 10th, 2023 at 10 AM PST/1PM EST. Global release times are reflective of Digital Pre-Orders, please contact your chosen retailer for when physical editions will be available for pickup or delivery. pic.twitter.com/w8tuZrQm17

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023