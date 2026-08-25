Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient
Comme les autres constructeurs, Nintendo va appliquer une hausse du tarif de sa Switch 2 à partir de septembre. Quitte à devoir payer quelques dizaines d’euros de plus, deux nouveaux packs viennent d’être annoncés avec de belles boîtes et surtout un jeu inclus pour inciter à réaliser d’une pierre deux coups. On fait donc face à un retour et à un petit nouveau, afin d’accompagner sa sortie prochaine.
Les premiers packs après augmentation de tarif
À partir du 1er septembre, la Switch 2 coûtera 499,99 €. 30 euros de plus qu’à son lancement donc, et c’est sans compter si vous souhaitez ajouter un petit jeu avec. D’après ce que l’on apprend sur Business Wire, Nintendo a justement prévu deux nouveaux packs, quelques semaines après avoir proposé celui incluant Pokémon Pokopia.
Le premier bundle, vous le connaissez déjà, il s’agit de la Switch 2 + Mario Kart World. Il était en effet proposé dès le lancement, ce qui a clairement donné un boost énorme aux ventes du jeu, actuellement en tête des jeux Switch 2 écoulés. L’autre pack comprendra quant à lui Nintendo Switch Sports Resort dès sa sortie. Voici les infos et prix de ces deux packs Switch 2 :
- Pack Switch 2 + Mario Kart World
- Mario Kart World inclus via un code à télécharger
- Abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online
- Prix : 549,99 $
- Sortie : courant septembre
- Pack Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort
- Nintendo Switch Sports Resort inclus via un code à télécharger
- Abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online
- Prix : 529,99 $
- Sortie : 22 septembre
Notez que les prix en euros devraient être les mêmes que ceux affichés ici en dollars. Par rapport aux précédents packs, on note cet ajout de l’abonnement pour 3 mois au Nintendo Switch Online, mais celles et ceux qui ont par exemple récupéré le pack Switch 2 + Mario Kart World au lancement on fait l’économie a posteriori de 40 euros (voire plus si acquis lors de promotions).