Nintendo annonce un pack Switch 2 avec Nintendo Switch Sports Resort, le bundle Mario Kart World revient

Les premiers packs après augmentation de tarif

À partir du 1er septembre, la Switch 2 coûtera 499,99 €. 30 euros de plus qu’à son lancement donc, et c’est sans compter si vous souhaitez ajouter un petit jeu avec. D’après ce que l’on apprend sur Business Wire, Nintendo a justement prévu deux nouveaux packs, quelques semaines après avoir proposé celui incluant Pokémon Pokopia.

Le premier bundle, vous le connaissez déjà, il s’agit de la Switch 2 + Mario Kart World. Il était en effet proposé dès le lancement, ce qui a clairement donné un boost énorme aux ventes du jeu, actuellement en tête des jeux Switch 2 écoulés. L’autre pack comprendra quant à lui Nintendo Switch Sports Resort dès sa sortie. Voici les infos et prix de ces deux packs Switch 2 :

Pack Switch 2 + Mario Kart World Mario Kart World inclus via un code à télécharger Abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online Prix : 549,99 $ Sortie : courant septembre

Pack Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort Nintendo Switch Sports Resort inclus via un code à télécharger Abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online Prix : 529,99 $ Sortie : 22 septembre



Notez que les prix en euros devraient être les mêmes que ceux affichés ici en dollars. Par rapport aux précédents packs, on note cet ajout de l’abonnement pour 3 mois au Nintendo Switch Online, mais celles et ceux qui ont par exemple récupéré le pack Switch 2 + Mario Kart World au lancement on fait l’économie a posteriori de 40 euros (voire plus si acquis lors de promotions).