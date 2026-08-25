Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé

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En attendant de pouvoir redorer son image sur le plan software, Xbox met le paquet sur les annonces hardware, entre les manettes Gears of War, sa console collector Xbox Series X25 vert translucide ou encore le partenariat avec Asus pour proposer la future ROG Xbox Ally X20, annoncée en juin dernier. On connait désormais le prix, et évidemment ça pique.

ROG XBOX Ally X20 // Source : Asus

Prévoyez un rein et demi

L’envie de la part d’Xbox d’infiltrer le marché portable a déjà été entamée sous l’ère Phil Spencer, avec une première collaboration avec Asus donnant naissance l’an dernier à la Xbox ROG Ally et la Xbox ROG Ally X, plus puissante.

On vous a ensuite partagé l’annonce de la nouvelle ROG Xbox Ally X20, célébrant les 20 ans de ROG. Les précommandes sont désormais ouvertes, et si on parle uniquement de la console, on apprend que celle-ci est proposée au prix de 1 399,99 €.

À titre de comparaison, la ROG Xbox Ally X, aussi puissante, datant de l’an dernier, est disponible au prix de 999,99 €. La différence de prix pour la Ally X20 se situe autour de sa dalle OLED 120 Hz de 7,4 pouces, avec un pic à 1 400 nits et compatible FreeSync Premium Pro. Bien sûr, le côté collector et « luxueux » symbolisé par les couleurs noires et dorées, ainsi qu’un châssis légèrement transparent, y participent aussi.

Maintenant, ce n’est pas tout, si vous voulez le pack complet ROG 20e Anniversaire, il va falloir débourser la modique somme de 2 499,99 €. Un tarif ébouriffant derrière lequel se trouvent la console, un dbrand Killswitch, une mallette de protection Pelican custom et la paire de lunettes en réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20 pour jouir d’un écran de 171 pouces à 240hz (et gâcher la dalle OLED du coup).

La sortie est prévue le 15 octobre, autant pour la console seule que le bundle complet.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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