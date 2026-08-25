Les précommandes de la ROG Xbox Ally X20 sont lancées, et comme pressenti, le tarif est épicé

Prévoyez un rein et demi

L’envie de la part d’Xbox d’infiltrer le marché portable a déjà été entamée sous l’ère Phil Spencer, avec une première collaboration avec Asus donnant naissance l’an dernier à la Xbox ROG Ally et la Xbox ROG Ally X, plus puissante.

On vous a ensuite partagé l’annonce de la nouvelle ROG Xbox Ally X20, célébrant les 20 ans de ROG. Les précommandes sont désormais ouvertes, et si on parle uniquement de la console, on apprend que celle-ci est proposée au prix de 1 399,99 €.

À titre de comparaison, la ROG Xbox Ally X, aussi puissante, datant de l’an dernier, est disponible au prix de 999,99 €. La différence de prix pour la Ally X20 se situe autour de sa dalle OLED 120 Hz de 7,4 pouces, avec un pic à 1 400 nits et compatible FreeSync Premium Pro. Bien sûr, le côté collector et « luxueux » symbolisé par les couleurs noires et dorées, ainsi qu’un châssis légèrement transparent, y participent aussi.

Maintenant, ce n’est pas tout, si vous voulez le pack complet ROG 20e Anniversaire, il va falloir débourser la modique somme de 2 499,99 €. Un tarif ébouriffant derrière lequel se trouvent la console, un dbrand Killswitch, une mallette de protection Pelican custom et la paire de lunettes en réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20 pour jouir d’un écran de 171 pouces à 240hz (et gâcher la dalle OLED du coup).

La sortie est prévue le 15 octobre, autant pour la console seule que le bundle complet.