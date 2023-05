Helldivers II, la suite du jeu sorti en 2015 et signé Arrowhead Game Studios annoncé lors du PlayStation Showcase

Avant toute chose, si vous ne connaissez pas la licence, sachez qu’Helldivers II sera un jeu de tir coopératif à la troisième personne qui a beaucoup plu à sa communauté à sa sortie. Le premier du même nom était déjà développé par la même équipe des suédois d’Arrowhead Game Studios. Le développement de cette suite était en rumeur depuis plusieurs mois, puisqu’il faisait même parti de la fameuse liste leakée de Nvidia, mais c’est désormais officialisé.

Super-Terre vous remercie

La liberté est menacée. La paix à un prix. Une civilisation extra-terrestres cherche à exterminer la Super-Terre, vos droits et vos valeurs. Tel est le postulat de cette toute nouvelle aventure. Vous incarnez un membre des Helldivers, un groupe d’élite dont la mission est de permettre à la Super-Terre de retrouver une paix relative grâce à de multiples armes les plus explosives et équipiers (jusqu’à 4 maximum) des plus redoutables.

A vous tourelles, champs de mines, mais aussi arsenal de boucliers, frappes aériennes et autres soutiens terrestres. Tout est améliorable et personnalisable pour encore plus optimiser vos stratégies in-game. Voici comment est décrit le jeu grâce à des propos du studio sur le PlayStation Blog :

» [Il s’agit du] meilleur gameplay coopératif à ce jour. La collaboration est essentielle : les équipes mettront en commun leur arsenal, développeront ensemble une stratégie pour approcher chaque mission et mèneront à bien leurs objectifs ensemble. Mais gardez à l’esprit que les tirs alliés sont toujours activés, de quoi corser le défi et encourager la collaboration. Communiquez avec vos équipiers pour vous assurer que vos balles et vos mines éliminent vos vrais adversaires. N’oubliez pas que vous rentrerez chez vous en héros, morts ou vifs ».

A noter qu’un abonnement PlayStation Plus sera obligatoire pour jouer, tout comme une connexion internet naturellement. Le jeu sera disponible plus tard cette année sur PC et PlayStation 5, sûrement pour une sortie simultanée. Plus d’informations sont à découvrir sur le PlayStation blog.