Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

Devenez un Master Helldiver

On le rappelle, Helldivers 2 prépare sa sortie sur Xbox Series le 26 août. C’est donc également à cette date que la collaboration avec Halo 3: ODST verra le jour. Aujourd’hui, et via le PlayStation Blog, nous avons le détail des armes, armures et autres éléments cosmétiques à paraître à la fin du mois.

Pour renforcer l’arsenal disponible, c’est donc une sélection d’équipement 100% Halo qui débarque. Le fusil d’assaut MA5C, le pistolet M6C/SOCOM, le fusil à pompe M90A et enfin le pistolet-mitrailleur M7S rejoignent le rang des armes proposées.

Viennent ensuite deux ensembles d’armure : l’A-9 Helljumper, assez lourde et équipée de bottes blindées, et l’A-35 Reco, au contraire plus légère et discrète. Elles s’accompagnent toutes les deux du bonus passif « Pas assuré », offrant une réduction du bruit lors des déplacements, une portée augmentée de 30 % en découvrant des points d’intérêt, et une protection des jambes face aux blessures.

Enfin, les capes Héritage Honoré et Œil de l’ombre feront leur apparition, aux côtés de bannières, d’un titre, et du nouveau motif Vert Marines pour customiser vos véhicules et appareils. Notez que les obligations de guerre légendaires seront intégrées au centre d’acquisition pour 1500 SuperCrédits, et que les futurs jetons d’obligation de guerre premium ne seront pas compatibles.

La collaboration Helldivers 2 x Halo 3: ODST débarquera le 26 août à 14h sur PS5, Xbox Series et PC.