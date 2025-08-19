Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

La Super Terre s’apprête à recevoir une super collaboration. Helldivers 2 qui rencontre Halo 3: ODST sur PS5 et Xbox Series le même jour que la sortie de Gears of War: Reloaded sur la console de Sony, c’est un kamoulox qui donnerait un torticolis à n’importe quelle personne des années 2010. Cette collaboration, annoncée il y a une semaine, détaille aujourd’hui ses fruits avec les traditionnelles obligations de guerre, disponibles le 26 août.

Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/02/2024

