Hell is Us dévoile des images exclusives au cours de l’AG French Direct via un trailer de gameplay

Les quatre axes de l’action-RPG remis en valeur

La séquence de gameplay de Hell is Us nous montre donc de nouvelles images et nous rappelle les quatre grands axes de l’action-RPG développé par Rogue Factor : l’exploration, l’investigation, et le combat. L’occasion de prendre à nouveau la température si particulière du pays d’Hadea, où nous évoluerons aux côtés de Rémi, le personnage principal.

Rogue Factor a depuis le départ souhaité une chose essentielle pour son titre. L’exploration doit être basée sur l’implication du joueur ou de la joueuse. Il faut observer et écouter attentivement son environnement pour trouver son chemin. Pas de minimap ni de marqueur qui vienne mâcher le travail à notre place.

Une volonté prolongée par la partie investigation du jeu. Interroger les personnages que l’on croise nous fournira de précieuses informations sur Hadea, sur des histoires annexes ou encore sur une éventuelle direction à emprunter, justement. Enchaîner les dialogues et mener sa petite enquête permettra donc de comprendre ce qu’il se passe dans ce pays frappé par la Calamité, un événement très mystérieux.

Étrange, c’est également le qualificatif que l’on peut utiliser afin de désigner les entités que Rémi devra combattre à l’aide de ses différentes armes et de son drone. Les images du trailer nous confirment à quel point il faudra être prudent face à elles.

Enfin, l’observation requise pour la partie exploration se révélera tout aussi utile au moment de résoudre les puzzles auxquels se confrontera Rémi. Le caractère énigmatique des inscriptions que sera capable de traduire le drone, ainsi que les différents mécanismes à déjouer, symbolisent l’intrigue mystérieuse qui ne demande qu’à être démêlée.

Hell is Us est attendu le 4 septembre sur PS5, Xbox Series et PC via Steam.