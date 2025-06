Endless Legend 2 : Notre interview de Jean-Maxime Moris, directeur créatif sur le 4X d’Amplitude Studios

La bande-annonce présentant la faction des Nécrophages ne nous ayant pas suffit, nous avons posé quelques questions à Jean-Maxime Moris, directeur créatif chez Amplitude Studios. Retour de la licence pour la première fois depuis dix ans, gameplay asymétrique, espèces jouables, univers de Saiadha… avec un peu de retard (désolé !), voici toutes les informations obtenues sur le jeu de stratégie pendant cette interview.

Un studio de 170 personnes passionnées par les 4X

Bonjour et merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Jean-Maxime Moris : Bonjour. Je suis Jean-Maxime Moris, directeur créatif chez Amplitude Studios. Sur Endless Legend 2, mon rôle a été de guider la vision globale de sa conception : de sa direction artistique à son gameplay, en passant par l’intégration de son lore. J’ai ensuite passé le flambeau à Derek Paxton, game director sur le titre. Je travaille étroitement avec lui pour m’assurer que chaque décision créative sert l’univers que nous avons construit et offre une expérience forte et cohérente aux joueurs.

Pourriez-vous également présenter un peu Amplitude Studios pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore cette entreprise ? Combien de personnes y travaillent aujourd’hui ? Ont-elles beaucoup d’expérience au sein de l’industrie ?

Amplitude est un studio parisien fondé en 2011, connu pour sa série de 4X Endless (Endless Space, Endless Legend) et plus récemment le jeu de stratégie historique Humankind. Nous sommes aujourd’hui une équipe d’environ 170 personnes, passionnées par le genre et issues de parcours très variés au sein de l’industrie, avec une forte culture du co-développement avec notre communauté via notre plateforme games2gether.

Cela fait plus de dix ans que le premier opus d’Endless Legend a été commercialisé. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de vouloir plancher sur une suite ?

Ça vient à la fois de notre envie de prendre le temps de faire mûrir nos idées et de l’opportunité de revenir au bon moment. Nous avons énormément appris grâce à Humankind à tous les niveaux du développement. Il fallait que nous revenions avec une vraie proposition qui porte l’héritage d’Endless Legend, tout en innovant significativement. Ce moment est enfin arrivé !

Un gameplay asymétrique et une forte rejouabilité en perspective

Dans Endless Legend 2, nous pouvons contrôler plusieurs factions évoluant sur la planète Saiadha, comme les Kin de Sheredyn, les Aspects ou encore les Nécrophages. Pourquoi avoir choisi de dévoiler ces trois-là dans un premier temps ? Avez-vous déjà une idée du nombre d’espèces qui seront jouables au lancement de l’accès anticipé et au moment de déployer la version 1.0 ? Quelle sera la répartition entre celles qui sont connues des fans d’Endless et les nouvelles ?

Ces trois factions offrent un bon éventail de gameplay et d’émotions. Les Kin de Sheredyn sont honorables et disciplinés. Les Aspects sont les maîtres de l’harmonie et de la diplomatie. Quant aux Nécrophages, ils sont une force brutale et destructrice. Lors de l’accès anticipé, il y aura cinq factions jouables, avec un mélange équilibré entre visages familiers et nouvelles créations. Une sixième sera ajoutée pour la 1.0.

Côté gameplay, pourquoi avoir opté pour un système de factions asymétriques ?

L’asymétrie est au cœur de la philosophie d’Amplitude depuis les débuts du studio car elle offre une diversité de gameplay et une rejouabilité incroyables. Chaque faction devient une expérience en soi et pousse à explorer des stratégies très différentes. C’est aussi cohérent avec notre univers, où chaque peuple a une histoire, une philosophie, une manière d’interagir avec le monde bien à lui, ainsi qu’une vision unique sur les événements narratifs.

De votre côté, quelle est l’espèce que vous préférez jouer ?

Je suis très attaché aux Aspects, les automates issus du passé de Saiadha qui ont fusionné avec le corail et développé une intelligence collective organique. Leur gameplay est subtil, basé sur l’influence et la diplomatie. De plus, leur esthétique est magnifique. C’est le fruit d’un long travail de développement graphique.

Pouvez-vous nous en dire davantage au sujet du terrain de jeu qui évoluera au fur et à mesure de la partie, à cause des moussons et des marées notamment ? Ces changements « dicteront-ils » plus ou moins notre progression ou se manifesteront-ils de manière plus « aléatoires » ? D’ailleurs, Saiadha accueillera-t-elle une seule vaste carte ou plusieurs maps différentes ?

Les changements de topographie de Saiadha sont semi-prévisibles. Vous saurez qu’un « tidefall » (océan qui se retire) arrive mais pas forcément sa durée ou son intensité exacte. Cela crée une tension et une incertitude stratégique continues. La progression en sera directement impactée. Telle marée mettra à jour une terre riche en ressources, telle autre amènera des factions séparées par la mer à se rencontrer, etc. L’océan est un élément central et l’utiliser à bon escient sera crucial pour remporter la victoire. Concernant la carte, le jeu en proposera une par défaut pendant l’accès anticipé, ainsi que tous les paramètres nécessaires à la création d’une partie personnalisée (taille de la map, nombre de joueurs, vitesse de jeu…).

Lorsque nous avons essayé sa démo plus tôt cette année, Endless Legend 2 intégrait deux types de victoires : Classique (meilleur score) et Militaire. Une troisième, Narrative (quêtes de faction), est également prévue. Ces trois styles seront-ils tous disponibles dès le début de l’accès anticipé ? D’autres victoires seront-elles ajoutées par la suite ?

Oui, les trois types principaux, Classique, Militaire et Narrative, seront disponibles dès le début de l’accès anticipé. J’en profite pour préciser que la victoire Narrative n’est pas la quête de faction mais une quête qui remontera aux sources des secrets de Saiadha et permettra aux joueurs de choisir la façon dont ils veulent interagir avec les événements cataclysmiques et magiques auxquels ils seront confrontés. Il n’est pas prévu d’ajouter d’autres types de victoires pour l’instant mais tout dépendra des retours du public qui guideront notre proposition créative.

Un univers science-fantasy profond et coloré

En jouant à cette démo, nous avons également remarqué que la direction artistique était très colorée et agréable à l’œil, comme ça avait été le cas dans Humankind finalement, non ? Dans quelle mesure tout votre travail effectué sur le 4X historique vous aide-t-il pour la conception d’Endless Legend 2 ?

Nous avons énormément appris avec Humankind, dont l’ambition créative était d’immerger le joueur dans des environnements crédibles, vivants et immersifs. Nous avons aussi pu nous améliorer sur la lisibilité, l’UX (expérience utilisateur) et la manière « d’organiser » l’information dans un 4X. L’aspect fantasy d’Endless Legend 2 nous permet de repousser les limites au-delà du réel et de « raconter » un paradis perdu, un monde onirique en proie à des changements cataclysmiques. Le travail des artistes sur le projet est extraordinaire. De la conception 2D aux effets visuels, en passant par la modélisation et le traitement de la lumière, Endless Legend 2 est un jeu magnifique et nous continuons de l’améliorer chaque jour.

A propos de l’univers, celui orienté space-fantasy de la licence Endless est bien plus riche aujourd’hui qu’il ne l’était il y a environ dix ans. De plus, les 4X ne sont toujours pas vraiment réputés pour être un genre très « grand public ». Ces « contraintes » ont-elles un impact sur votre façon de développer Endless Legend 2 ?

C’est vrai, le lore a énormément évolué, notamment grâce à la contribution continue de nos équipes narratives et de la communauté. Cela nous donne davantage de matière mais cela peut aussi être intimidant pour les nouveaux arrivants dans la licence, alors nous faisons attention à bien équilibrer « richesse d’univers » et « accessibilité ». Pour Endless Legend 2, cela signifie, par exemple, un système économique plus lisible, une narration mieux intégrée au gameplay, et un effort continu de lisibilité de nos interfaces, qui sont nombreuses par nature.

Pourquoi avoir choisi la planète Saiadha comme terrain de jeu ? Est-ce que ce monde existait déjà dans le lore d’Endless ou l’avez-vous créé spécifiquement pour Endless Legend 2 ? Quelles sont les particularités et caractéristiques de Saiadha par rapport aux autres planètes appartenant à « l’Endless Universe » ?

Saiadha est une planète que nous avons créée spécialement pour Endless Legend 2 et elle s’inscrit dans le développement de l’univers Endless, qui s’enrichit à chaque nouvelle production. C’est une planète vivante, instable, avec des marées violentes et de nombreux secrets. Nous voulions un environnement dynamique et surprenant qui pousse les joueurs à s’adapter et attise constamment leur curiosité d’explorateurs.

Indépendance et mot de la fin

Fin 2024, vous avez procédé à votre propre rachat d’un commun accord et après huit années de collaboration avec SEGA. Comment cela se passe-t-il pour Amplitude Studios depuis ? Cette décision a-t-elle déjà eu des conséquences sur le développement d’Endless Legend 2 ?

Ce retour à l’indépendance s’est fait sereinement et en très bons termes avec SEGA. Cela nous donne plus de liberté pour expérimenter et décider de notre avenir, tout en conservant une rigueur acquise durant ces années de partenariat avec eux. Sur Endless Legend 2, ça nous a permis de recentrer certaines de nos priorités et de trouver en Hooded Horse un partenaire d’édition très en phase avec notre vision du marché.

Avez-vous un événement rigolo ou une histoire insolite survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Lors de l’annonce du jeu effectuée pendant notre événement Amplified organisé en janvier 2025, j’ai discrètement teasé le logo pendant l’interview d’ouverture. J’ai ouvert ma veste pour révéler un T-shirt avec le logo du jeu. À côté de moi, Romain de Waubert, le directeur et co-fondateur d’Amplitude Studios, devait faire la même chose… sauf que je le voyais galérer avec sa fermeture éclair et ça me faisait mourir de rire intérieurement. Au final, un spectateur a capté la mise en scène et le tchat s’est enflammé. C’était un moment simple, spontané, et franchement très drôle.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Merci d’avoir lu jusqu’ici et de vous intéresser à notre travail. J’espère que les images d’Endless Legend 2, ou les parties que vous avez déjà faites à l’occasion de notre programme Insiders, vous ont plu et que vous partirez explorer Saiadha avec nous dès l’accès anticipé cet été. Si vous souhaitez interagir avec l’équipe et influencer le développement du jeu, n’hésitez pas à rejoindre dès maintenant Amplifiers, notre plateforme communautaire de co-développement. A bientôt dans l’univers Endless !

Encore merci à Jean-Maxime Moris et Amplitude Studios de nous avoir accordé cette interview. Pour rappel, Endless Legend 2 sortira en accès anticipé le 7 août prochain sur PC via Steam.