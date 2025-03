Hell is Us dévoile six minutes de gameplay à l’occasion de la Nacon Connect

De l’investigation et de l’exploration

Dans ce long extrait de gameplay, le directeur créatif revient surtout sur la manière dont l’on va interagir avec l’environnement dans Hell is Us, ainsi qu’avec les différents personnages que l’on va rencontrer. Cette vidéo illustre notamment comment les discussions avec les PNJ seront mises en scène, et difficile de ne pas faire un lien plus ou moins subtil avec le style de Bethesda ici, avec un plan fixe droit sur les personnages et une interface qui pourra évoquer Fallout.

Si la partie « action » représente 50% de l’ADN du jeu selon Jonathan Jacques-Belletête, cette vidéo s’attarde sur l’autre partie de Hell is Us qui consistera à explorer les alentours et à découvrir des secrets dans ce monde à la dérive. On nous promet que l’exploration sera très organique et guidée par le joueur, plutôt que par des objectifs placés un peu partout.

Hell is Us est toujours prévu pour le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.