Exodus : Voici quelques nouveaux détails concernant ce jeu inspiré par Mass Effect

Un gameplay plus riche que celui de la saga de BioWare ?

Dans cette vidéo, Chad Robertson, co-fondateur du studio, et Chris King, réalisateur d’Exodus, répondent aux questions les plus fréquemment posées à propos du jeu. Naturellement, la question de l’influence de Mass Effect revient sur le tapis directement, mais les deux compères citent également celle des jeux Horizon, dans leur approche du combat tactique face à des adversaires qui demandent de changer de méthode.

Le duo revient aussi sur le rôle du protagoniste dans cet univers, ainsi que sur l’aspect infiltration du jeu, qui sera mis au même niveau que les affrontements, avec des situations dans lesquelles les deux approches seront possibles. Quelques images et un nouveau key-art ont été partagés dans la foulée.

Exodus n’a pas encore de date de sortie, mais les choses devraient bientôt s’accélérer puisque le jeu peut maintenant être wishlisté sur les différentes plateformes. De plus, le studio nous promet de donner quelques nouvelles d’ici la fin de l’année (aux Game Awards ?).