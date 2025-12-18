Plus d’un an avant sa sortie, Exodus perd son PDG qui est remplacé dans la foulée par un ancien de Blizzard

Wizards of the Coast ne perd pas de temps

Un changement de PDG quelques jours après une nouvelle présentation du jeu lors de Game Awards a de quoi surprendre. Exodus doit maintenant faire sans James Ohlen, qui se retire de sa position de PDG au sein d’Archetype Entertainment, ce qui nous apprend aujourd’hui Bloomberg. Il est remplacé au pied levé par Paul Della Bitta, un ancien de Blizzard, qui est aussi le cofondateur de Dreamhaven Inc., un studio dans la panade depuis l’échec de Wildgate. Il officiera en tant que responsable de Wizards of the Coast Digital Ventures, sous les ordres de John Hight, autre vétéran de Blizzard.

Hasbro, via sa vice-président de la communication Abby Hodes, déclare que la décision viendrait d’Ohlen, qui préfère se consacrer à d’autres projets :

« À ce stade, James estimait que son travail sur le jeu était terminé et que la mise au point et le peaufinage étaient entre de bonnes mains avec l’équipe. »

On a certes du mal à penser qu’il ne reste que du peaufinage à plus d’un an de la sortie du jeu, mais qui sait. Ohlen se consacrerait maintenant au développement de jeux de rôle sur table et resterait un consultant créatif pour le studio. Peut-être que l’ambition est ici de développer des jeux de la sorteautour de l’univers d’Exodus, ce qui parait bien ambitieux pour une nouvelle licence qui a encore du mal à captiver l’attention du grand public.

Exodus est prévu pour une sortie début 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.