Plus d’un an avant sa sortie, Exodus perd son PDG qui est remplacé dans la foulée par un ancien de Blizzard

La dernière présentation d’Exodus nous a permis de voir qu’en dépit d’une ressemblance affichée et certaine avec Mass Effect, le jeu a énormément d’ambitions et pourrait s’avérer être une bonne surprise. Avec une sortie désormais planifiée pour le début d’année 2027, le jeu semblait enfin être lancé sur de bons rails. C’est pourquoi il est très surprenant d’apprendre aujourd’hui que le studio en charge du projet change de maître à bord.

Exodus
Exodus
