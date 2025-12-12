Exodus continue à se la jouer Mass Effect dans un trailer très hollywoodien et nous donne rendez-vous en 2027

On va commencer à trouver le temps long

Cette nouvelle bande-annonce d’Exodus se concentre particulièrement sur Jun, l’avatar que vous allez incarner ici. Comme le commandant Shepard, vous pourrez choisir le genre de votre protagoniste, qui démarrera en tant que simple pilleur de vaisseau. Des débuts modestes face au grand destin qui l’attend, puisqu’après une rencontre mystérieuse, il va éveiller en lui le pouvoir des Célestiaux, lui conférant ainsi des capacités uniques qui feront de lui un leader tout désigné pour sauver son peuple.

Exodus aura surtout la particularité de proposer un récit qui jouera avec la notion de temps. Lorsque Jun et ses compères partiront en mission sur une planète très lointaine, le temps ne s’écoulera pas de la même manière pour eux que pour les habitants de la planète de notre personnage. Comprenez par là que plusieurs années peuvent s’écouler pour ces derniers, alors que Jun et sa troupe auront juste l’impression d’être partis une semaine auparavant. Si vous avez regardé le film Interstellar, vous saisissez l’idée. Cela donnera à vos choix des conséquences assez drastiques, puisqu’ils auront de l’importance sur plusieurs générations.

Les choix ne seront pas que narratifs puisque vous aurez l’opportunité de vous la jouer bourrin ou très discret lors de vos missions, même si cette bande-annonce se concentre davantage sur l’aspect spectaculaire des combats. Jun sera équipé d’une arme peu commune qui pourra prendre différentes formes, mais son plus grand soutien viendra de ses compagnons de route, avec qui il pourra aussi nouer des relations plus intimes si vous le souhaitez.

En dehors de cette équipe, Exodus met surtout en lumière le personnage de C.C. Orlev, un personnage des plus étranges qui servira de mentor/guide à Jun durant certains points clés du récit. C’est ce personnage qui est doublé par Matthew McConaughey, afin de pousser encore un peu plus loin le lien avec Interstellar.

Cette nouvelle présentation nous aura aussi permis d’apprendre qu’Exodus n’est pas prévu pour tout de suite. Malgré ce bel aperçu, n’attendez pas le jeu pour l’année prochaine, car sa sortie est prévue pour le début d’année 2027. Mais comme nous le montre le jeu, le temps, c’est relatif.