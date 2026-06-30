Hasbro a demandé au co-designer de Baldur’s Gate 2 de travailler sur Baldur’s Gate 4, mais il a refusé

0

Qui se portera volontaire pour travailler sur Baldur’s Gate 4 ? C’est la grande question qui empêche sans doute Hasbro de dormir, car l’entreprise repose sur un sacré pactole dormant. Larian a déjà montré qu’il ne voulait vraiment pas recommencer une telle aventure, et les candidats pour prendre la relève d’un tel studio ne doivent pas se bousculer au portillon. Alors Hasbro n’a pas hésité à demander à James Ohlen si le projet l’intéressait, qui connait bien la série étant donné qu’il a travaillé en tant que co-lead designer sur Baldur’s Gate 2. Pas fou pour autant, il a poliment décliné l’invitation.

Baldur's Gate 3 // Source : ActuGaming

Un challenge qui fait peur a beaucoup de monde

Au-delà de son expertise sur la licence Baldur’s Gate, James Ohlen travaillait surtout à la tête d’Archetype Entertainment, un studio qui va prochainement accoucher du RPG Exodus et qui est possédé par Wizard of the Coast, et donc Hasbro. Si l’on en parle au passé, c’est parce qu’il a quitté ses fonctions en décembre dernier. Avant cela, il révèle au site PC Gamer que Chris Cox, PDG du groupe Hasbro, lui avait demandé s’il voulait diriger le projet Baldur’s Gate 4. Cox s’est alors pris un refus net, Ohlen sentant qu’il ne pouvait pas prendre la relève de Larian :

« Le jour où Chris Cox a su qu’ils [Larian] n’allaient pas le faire, il m’a appelé et m’a dit « Dis, James, qu’est-ce que tu dirais de faire Baldur’s Gate 4 ? » Et j’ai répondu : « Non, je me planterais, et voici pourquoi. […] Je ne voudrais pas avoir à rivaliser avec ça. Déjà que développer Exodus est un sacré défi, mais devoir se frotter à l’après-Baldur’s Gate 3 ? Ce serait de la folie. »

Il ajoute que même si Hasbro réussissait à conserver le moteur maison de Larian, ce serait un challenge immense, alors sans, c’est un vrai cauchemar à imaginer. Pour lui, la seule équipe qui pourrait s’attaquer à un projet du genre serait une équipe prête à tout changer et à faire les choses à sa manière. Autrement dit, une équipe qui a sacrément confiance en elle, et que Hasbro laisserait libre. Ce n’est donc pas pour demain.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 03/08/2023

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode

pc ps5 xbox series
Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode

Baldur’s Gate 3 : Astarion aura droit à sa propre préquelle en roman dès cette année

pc ps5 xbox series
Baldur’s Gate 3 : Astarion aura droit à sa propre préquelle en roman dès cette année

Une série Baldur’s Gate est en préparation chez HBO par le co-créateur de The Last of Us

pc ps5 xbox series
Une série Baldur’s Gate est en préparation chez HBO par le co-créateur de The Last of Us

L’annonce de Divinity a énormément boosté les ventes de Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3

pc ps5 xbox series
L’annonce de Divinity a énormément boosté les ventes de Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

IO Interactive (007 First Light) perd son partenaire sur Project Fantasy, c’est-à-dire Xbox, et annonce des licenciements
IO Interactive (007 First Light) perd son partenaire sur Project Fantasy, c’est-à-dire Xbox, et annonce des licenciements
Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain
Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2026
Les sorties de juillet avec du Splatoon du Halo et du Assassin's Creed
Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août
pc ps5 xbox series switch 2
Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août
Turok: Origins montre les crocs en vidéo mais sans nous donner de date de sortie
pc ps5 xbox series switch 2
Turok: Origins montre les crocs en vidéo mais sans nous donner de date de sortie
Splatoon Raiders – On a joué à l’un des spin-off les plus ambitieux de Nintendo
switch 2
Splatoon Raiders – On a joué à l’un des spin-off les plus ambitieux de Nintendo
Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round
Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice en étant accusés d’avoir formé une entente pour manipuler la crise de la RAM
Samsung, SK Hynix et Micron sont poursuivis en justice en étant accusés d’avoir formé une entente pour manipuler la crise de la RAM
Undead Labs (State of Decay 3) serait également en danger chez Xbox, le syndicat CWA se mobilise avant les licenciements
Undead Labs (State of Decay 3) serait également en danger chez Xbox, le syndicat CWA se mobilise avant les licenciements
Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Netflix va produire une série Persona en live-action, et on a déjà un peu peur
Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »
ps5
Sony prévient qu’il ne veut pas vendre des consoles avec des pertes trop importantes et qu’il ne peut pas « absorber toutes les hausses de prix de composants »
Quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le PDG de Supermassive Games démissionne
pc ps5 xbox series
directive 8020
La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting
pc ps5 xbox series switch 2
La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
pc ps5
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
xbox series
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
ps5 xbox series switch
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
pc ps5 xbox series
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
pc
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
pc ps4 ps3
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
pc
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
pc ps5 ps4
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août
pc ps5 xbox series
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août