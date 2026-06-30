Hasbro a demandé au co-designer de Baldur’s Gate 2 de travailler sur Baldur’s Gate 4, mais il a refusé

Un challenge qui fait peur a beaucoup de monde

Au-delà de son expertise sur la licence Baldur’s Gate, James Ohlen travaillait surtout à la tête d’Archetype Entertainment, un studio qui va prochainement accoucher du RPG Exodus et qui est possédé par Wizard of the Coast, et donc Hasbro. Si l’on en parle au passé, c’est parce qu’il a quitté ses fonctions en décembre dernier. Avant cela, il révèle au site PC Gamer que Chris Cox, PDG du groupe Hasbro, lui avait demandé s’il voulait diriger le projet Baldur’s Gate 4. Cox s’est alors pris un refus net, Ohlen sentant qu’il ne pouvait pas prendre la relève de Larian :

« Le jour où Chris Cox a su qu’ils [Larian] n’allaient pas le faire, il m’a appelé et m’a dit « Dis, James, qu’est-ce que tu dirais de faire Baldur’s Gate 4 ? » Et j’ai répondu : « Non, je me planterais, et voici pourquoi. […] Je ne voudrais pas avoir à rivaliser avec ça. Déjà que développer Exodus est un sacré défi, mais devoir se frotter à l’après-Baldur’s Gate 3 ? Ce serait de la folie. »

Il ajoute que même si Hasbro réussissait à conserver le moteur maison de Larian, ce serait un challenge immense, alors sans, c’est un vrai cauchemar à imaginer. Pour lui, la seule équipe qui pourrait s’attaquer à un projet du genre serait une équipe prête à tout changer et à faire les choses à sa manière. Autrement dit, une équipe qui a sacrément confiance en elle, et que Hasbro laisserait libre. Ce n’est donc pas pour demain.