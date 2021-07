Halo Infinite montre des images de gameplay issues de sa Tech Preview

Halo Infinite a eu droit à une belle mise en avant lors de l’E3 dernier, mais les joueuses et joueurs du monde entier attendaient surtout de pouvoir enfin mettre la main sur le jeu avec une Tech Preview, disponible pendant un temps limité et qui permet de découvrir quelques facettes du jeu. Celles et ceux qui ont obtenu un accès à cette Tech Preview peuvent donc s’amuser sur le jeu et le découvrir, tandis que plusieurs vidéos ont été publiées pour permettre aux autres de voir comment tourne le titre.

Du gameplay sur Xbox One et Xbox Series

La chaîne officielle de la série nous permet de découvrir une longue vidéo parsemée de gameplay, entre les discussions de développeurs. On peut notamment y voir les différentes options proposées par le jeu, quelques affrontements et les menus du mode multijoueur.

On peut notamment y voir comment le titre tourne sur une Xbox Series X, ainsi que sur Xbox One, afin de constater si le titre s’en sort ou non sur l’ancienne génération.

En attendant, on ne sait toujours pas quand précisément Halo Infinite sera disponible, même si on sait qu’il arrivera en fin d’année sur PC, Xbox One et Xbox Series.