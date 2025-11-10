Halo Infinite aura droit à sa dernière mise à jour majeure le 18 novembre, Halo Studios passe définitivement à autre chose

Pas si infini que ça

Halo Infinite ne va pas tirer sa révérence dès aujourd’hui, mais Halo Studios veut désormais se concentrer sur l’avenir. Une dernière mise à jour majeure est bien prévue pour le jeu, avant que les équipes soient mobilisées sur de « multiples jeux Halo en développement », ce qui veut dire qu’après cette update, n’attendez plus vraiment de nouveautés pour Halo Infinite :

« Alors que nous faisons le point sur quatre années d’évolution et de mises à jour pour Halo Infinite, nous tenons à remercier notre communauté pour son soutien indéfectible. Sans vos retours et votre enthousiasme, le multijoueur de Halo Infinite ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : un endroit riche et varié pour s’affronter et s’amuser, offrant du contenu pour chaque Spartan. Avec de multiples jeux Halo en développement, nous aurons besoin de la mobilisation de toute notre équipe pour vous proposer de nouvelles expériences avec la même passion et le même soin que notre communauté nous a toujours témoignés. Bien que nous restions pleinement engagés à soutenir Halo Infinite, Operation: Infinite est la dernière mise à jour majeure de contenu prévue pour le moment. »

Cette dernière mise à jour sera donc disponible dès le 18 novembre prochain, et introduira également un bonus x2 pour le rang de carrière, ainsi que de nouveaux ensembles d’armures et des éléments de personnalisation à gagner. C’est la fin d’un chapitre pour Xbox, qui prépare déjà l’avenir de la licence, notamment sur d’autres plateformes.