Halo Infinite nous montre son multijoueur avec 12 minutes de vidéo

Sans surprise, Halo Infinite a été l’une des stars de la conférence Xbox – Bethesda, même s’il a tenu avant tout à nous montrer son mode multijoueur, qui sera disponible en free-to-play. 343 Industries nous offre aujourd’hui encore plus de détails sur ce mode à travers une longue vidéo de présentation.

Tout savoir sur le multijoueur

Cette grosse présentation revient donc sur les bases du multijoueur, forcément très attendu par tous les fans de la saga. On apprend donc que le tout va évoluer au fur et à mesure des saisons, mais qu’il n’y aura pas de Battle Pass qui vont s’expirer, ce qui veut dire qu’il sera possible de se procurer des Battle Pass des saisons passées si on le souhaite. Par ailleurs, notez qu’il n’y aura pas de loot boxes.

Le système d’équipement sera donc à nouveau présent, et sera modernisé. On retrouve évidemment les véhicules avec beaucoup de nouveautés, comme le Razorback qui peut transporter des armes. Il sera possible de personnaliser ces véhicules, comme notre Spartan (toute son armure) et nos armes. Plusieurs IA personnelles pourront être sélectionnées pour nous accompagner, et il sera possible de les choisir pour qu’elles correspondent au mieux à notre personnalité.

Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie précise, mais il sera disponible à la fin de l’année sur PC, Xbox One et Xbox Series.