343 Industries devient Halo Studios, plusieurs jeux Halo en préparation et première image du Master Chief sous Unreal Engine 5

Changement de nom, changement de moteur

Ne l’appelez plus 343 Industries, mais Halo Studios. C’est ce que Microsoft nous a annoncé cette nuit pour montrer que la saga Halo passait à un nouveau chapitre de son existence, tout comme les personnes qui travaillent dessus. C’est le message que veut faire passer Pierre Hintze, le directeur de Halo Studios :

« Si vous analysez vraiment Halo, il y a eu deux chapitres très distincts. Chapitre 1 : Bungie. Chapitre 2 : 343 Industries. Maintenant, je pense que nous avons un public qui en veut plus. Nous n’allons donc pas seulement essayer d’améliorer l’efficacité du développement, mais aussi de changer la recette de la création des jeux Halo. Nous entamons donc un nouveau chapitre aujourd’hui. »

Qui dit nouveau départ dit donc changements, et le premier d’entre eux concerne le moteur technique. Il avait déjà été annoncé que les prochains opus de la saga se baserait sur l’Unreal Engine 5 plutôt que d’utiliser le Slipspace Engine. Changer ce dernier était devenu une priorité pour l’équipe étant donné que celui-ci comportait des éléments désormais bien trop vieillissants. L’attrait de l’Unreal Engine 5 vient aussi de ses technologies prometteuses pour étendre l’univers de la saga, à l’image de la technologie Nanite et Lumen (pour la lumière) :

« L’une de nos principales préoccupations est de développer et d’élargir notre monde afin que les joueurs puissent interagir avec davantage de contenu et vivre davantage d’expériences. Nanite et Lumen nous offrent l’opportunité de le faire d’une manière que l’industrie n’a jamais vue auparavant. »

L’objectif est également d’accélérer le processus de développement afin que les épisodes de la saga sortent à un rythme plus soutenu. Et pour mieux nous présenter cela, une vidéo avec le Master Chief sous UE5 a été publiée.

Plusieurs jeux Halo sont dans les cartons

Attention toutefois, il ne s’agit pas des premières images d’un nouveau jeu Halo. Il s’agit ici des expérimentations utilisées de Halo Studios pour voir à quoi ressemblerait un épisode de la saga sur ce moteur, regroupées sous le nom de Project Foundry :

« Lorsque nous avons décidé de créer Foundry, ce n’était pas prévu à ce moment-là. Mais nous avions besoin de faire une pause et – « valider » n’est pas le bon mot, mais éduquer et comprendre quelles sont nos capacités, et les évaluer, afin de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nous avons volontairement été très discrets jusqu’à présent, mais je pense qu’aujourd’hui, il s’agit simplement de partager où nous en sommes, quelles sont nos priorités en tant que studio et où se trouve l’équipe. Nous sommes vraiment fiers du résultat de Foundry. »

Cette démonstration technique n’est que le premier pas vers d’autres projets Halo. Une note d’intention si vous préférez, Mais Halo Studios veut aussi nous faire passer le message qu’il ne sera pas uniquement question d’un ravalement de façade pour Master Chief. L’équipe souhaite également retourner à l’essence même de la saga Halo :

« L’esprit de Halo ne se résume pas seulement aux visuels. C’est l’histoire, c’est la physique. En incarnant le Chief, vous êtes un énorme soldat blindé, ce qui joue sur la façon dont il se déplace, c’est ce qu’il ressent. Nous sommes tous vraiment obsédés par ce que nos joueurs aiment dans Halo. Nous écoutons constamment leurs commentaires, et c’est au cœur de toute initiative comme Foundry, ou de toute intention du studio quant à la façon dont nous allons de l’avant. »

Et la prochaine étape dans tout cela, c’est de présenter les jeux. Au pluriel comme l’indique l’article sur Xbox Wire, car il y a visiblement plusieurs jeux Halo en développement. Le studio ne souhaite pas faire un all-in comme sur Halo Infinite en se focalisant trop sur un seul projet. Et pour s’assurer d’être sur la bonne voie le plus tôt possible, le studio demandera l’avis de ses fans dès que possible :

« Nous cherchons à obtenir des retours de plus en plus tôt et de plus en plus nombreux de la part de nos joueurs. Nous avons commencé à le faire avec The Master Chief Collection, et nous avons continué sur cette lancée avec Halo Infinite, et nous voulons le faire encore plus pour nos prochains projets. En fin de compte, il ne s’agit pas seulement de savoir comment nous évaluons le jeu, mais aussi de savoir comment nos joueurs l’évaluent. »

Un nouveau chapitre qui sera sans doute décisif pour l’avenir de la saga, et encore plus pour Microsoft.