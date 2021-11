Halo Infinite : 343 Industries détaille les changements dans le système de progression

343 Industries a été un peu bousculé par la communauté de Halo Infinite ces derniers jours suite à des changements réclamés sur le système de progression, jugé comme étant bien trop lent depuis le lancement. Après avoir promis de se pencher sur l’affaire, le studio explique désormais comment il compte remédier à ce problème, et ce dès demain.

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP

We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day.

— John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021