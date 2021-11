Halo Infinite : 343 Industries promet de régler les soucis de progression sur le multijoueur

Halo Infinite a eu droit à un départ canon sur Steam lors de son lancement surprise en bêta, et malgré des retours positifs de la part de la communauté, certains problèmes sont pointés du doigt avec véhémence. C’est notamment le cas du système de progression, sujet à controverse sur le jeu, que 343 Industries entend bien corriger dans les jours à venir, au delà des premiers ajustements effectués.

Yes I am still playing Halo and feeling everyone’s pain on progression. We are back at it next week and this will be top of my list with the team.

— jerry hook (@hookscourt) November 28, 2021