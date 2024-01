Half Mermaid Productions : Le studio de Sam Barlow (Telling Lies, Immortality) tease ses prochains jeux, Project C et Project D

Un titre unique en son genre et un survival horror en préparation

Concernant Project C (ou Project Corneas selon Gematsu), sa page Steam indique qu’il devrait s’agir d’une expérience axée sur de la cinématique d’un nouveau genre qui n’aurait jamais été vue dans un jeu vidéo auparavant. Les termes « kaléidoscopique » et « futur » sont également présents ainsi que ceux ci-dessous dont il est difficile d’en saisir pleinement le sens pour le moment et même en cherchant à les traduire en français :

« Pour l’instant/Car maintenant, nous voyons à travers un verre/miroir, sombrement/mélancoliquement/dans l’obscurité ;

mais alors face à face : maintenant je sais en partie ;

mais alors je connaîtrai comme moi aussi je suis connu. »

Quant à Project D (ou Project Doors d’après SteamDB), ce sera à priori un survival horror prenant place en Amérique en 1983. Bien que les mots « quelque chose de mauvais », « portes », « nurse », « faites attention » et « cauchemar » soient visibles, là encore, leur sens demeure plus qu’énigmatique.

Project C et Project D arriveront à une date et sur des plateformes indéterminées. A suivre.