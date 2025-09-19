Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?

Quand sortira précisément Hades II ?

Si vous attendez avec impatience la sortie de la version 1.0 de Hades II, Supergiant Games vous indique aujourd’hui à quelle heure vous pourrez y jouer le jour J, pour ce qui est de la version numérique. Pour rappel, Hades II est uniquement prévu sur PC (via Steam et Epic Games Store), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour le moment, avec une sortie sur les consoles PlayStation et Xbox qui devra attendre encore quelques mois.

Le studio a indiqué que cette version 1.0 de Hades II sera donc disponible dès le 25 septembre prochain à 18 heures, Heure de Paris. Vous pouvez voir les différents horaires de lancement sur la carte du monde ci-dessous.

Pas de chance, l’Enfer n’ouvrira donc pas ses portes à minuit, mais c’était attendu étant donné que toutes les mises à jour du jeu ont été publiées aux alentours de 18 heures. Dans tous les cas, il reste aujourd’hui moins d’une semaine à patienter avant de découvrir la fin des aventures de Mélinoé. D’ici là, vous pouvez consulter nos premières impressions sur l’accès anticipé.