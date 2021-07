Guild Wars 2: End of Dragons sera disponible en février 2022 et dévoile de nouveaux détails

Malgré un report annoncé en début d’année, l’extension End of Dragons de Guild Wars 2 avait bien tenu sa promesse en se présentant à nous un peu plus dès ce 27 juillet, à l’occasion d’un stream. On a donc ainsi pu en apprendre un peu plus sur cette nouvelle aventure au sein de ce MMO, qui va prochainement fêter ses dix ans d’existence, rien que ça.

Les nouveautés de l’extension

ArenaNet et NCSoft ont donc pu donner plus de détails sur End of Dragons à commencer par un nouveau trailer qui permet d’en voir enfin davantage sur cette extension, qui nous emmènera du côté des mystérieuses terres de Cantha, qui baignent dans la magie. On y suivra une nouvelle histoire où la jade draconique sera au centre de toutes les attentions, tandis que le cycle des dragons s’apprête à prendre fin.

On nous promet alors de nous révéler des grands secrets au sein de l’univers Guild Wars, afin de fêter le retour de cette région, qui est un grand événement pour Colin Johansen, directeur studio chez ArenaNet :

« Nous sommes très heureux de faire revenir les joueurs dans l’empire de Cantha pour la première fois en 15 ans. End of Dragons concrétise la passion de l’ensemble de notre équipe de développement pour Guild Wars 2, ainsi que notre engagement constant à créer du contenu de qualité pour nos joueurs, novices comme vétérans. »

Du côté des nouveautés, End of Dragons signera l’arrivée de la première monture multijoueur (pour deux joueurs), la Tortue de siège. On y retrouvera également des embarcations personnelles, ce qui sera bien utile pour s’adonner à la pêche qui arrive en jeu. Pour ce qui est des améliorations de personnages, les neuf professions recevront une nouvelle spécialisation d’élite, et ces dernières pourront être testées dès le 17 août avec des betas, à raison d’une bêta d’une semaine par spécialisation.

Des armes inédites sont aussi prévues, inspirées par la dragonne ancestrale Aurene, et des missions supplémentaires pour les escouades de 10 joueurs seront ajoutées, avec même des modes défis pour plus de challenge.

Les différentes éditions

Guild Wars 2: End of Dragons sera donc disponible en février 2022 sur PC, et plusieurs éditions seront disponibles, à savoir :

L’édition Standard

Le jeu

Un coffre d’arme du Serpent de feu

Une cape mosaïque de Shing Jea

Le titre Prodige de Shing Jea

Un emplacement d’inventaire partagé

Augmentation au niveau 80

L’édition Deluxe

Tout le contenu de l’édition Standard

Une apparence de bateau du dragon de Shing Jea

Une apparence de raptor de Cantha

Un emplacement de personnage supplémentaire

Un kit de réparation d’identité

L’édition Ultimate

Tout le contenu de l’édition Deluxe

4000 gemmes

Enfin, en bonus, on retrouvera également une statuette d’Aurene, qui sera sculptée en cristalline transparente et qui mesurera 20 centimètres sur 25, le tout pout 120 euros. Toutes les éditions sont à retrouver en précommande sur le site officiel du jeu.