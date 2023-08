Guild Wars 2 vous plonge dans les mystères de la Tour du sorcier avec la nouvelle extension Secrets of the Obscure

La quatrième extension est accessible

Déployée pas plus tard qu’hier dans la soirée, en amont de la conférence d’ouverture de la Gamescom, la nouvelle extension de Guild Wars 2 se nomme Secrets of the Obscure. Alors que le MMORPG a déjà soufflé plus d’une dizaine de bougies, il continue d’alimenter son contenu avec ce quatrième gros nouveau volet. Accessible sur Steam ou via le site officiel habituel, celle-ci est vendue 24.99€ et permet de retrouver deux nouvelles zones, l’Archipel de l’observatoire céleste et Amnytas, une nouvelle zone dans la Tour du Sorcier, un nouveau pan scénaristique et bien d’autres joyeusetés.

Après les dragons avec l’extension End of Dragons déployée début 2022, le MMO d’ArenaNet continue de développer son contenu et son lore, qui va nous emmener dans les cieux en explorant les mystères de la Tour du Sorcier. D’abord en escaladant les îles volantes, puis en nous emmenant dans une féroce bataille dans le royaume démoniaque. Les développeurs nous promettent d’ailleurs d’autres ajouts de contenu tout au long de l’année et en 2024, avec de nouvelles expertises d’armes, une troisième carte, un nouveau combat de fractale, des modes défi et d’autres belles choses.

Comme le stipule la déclaration officielle du studio, voici un brief des nouveautés attendues dans cette extension :

La chambre forte du sorcier : un nouveau système de succès quotidiens, hebdomadaires et saisonniers pour l'ensemble du jeu permettra de remporter des objets uniques comme des apparences de pièces d'armure, d'armes et de montures, de l'or, des matériaux d'artisanat légendaires, et plus encore.

Reliques : ce nouvel emplacement d'équipement pourra désormais accueillir les bonus d'ensembles de runes divers et variés jusque-là disponibles avec différents types de runes, ce qui permettra de personnaliser davantage les effets spéciaux et de choisir les bonus de statistiques que les joueurs souhaitent donner à leurs personnages.

Entraînement de maître d'armes : chacune des neuf professions du jeu pourra désormais s'équiper des armes jusque-là réservées à leur spécialisation d'élite, ce qui offrira aux joueurs de nouvelles possibilités en termes de gameplay et d'archétypes

Le Cœur de l'Obscur : cet outil important sera essentiel pour explorer la nouvelle extension ; en améliorant cette pierre mystique, les joueurs pourront ouvrir des portes et des coffres de récompense spéciaux, créer des objets de soutien comme des générateurs de courants ascendants et de lignes de force, et ouvrir et sceller les brèches par lesquelles les Kryptis menacent le monde entier.

Guild Wars 2 et son extension Secrets of the Obscure est maintenant disponible sur PC via Steam et le site officiel.